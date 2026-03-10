이유 없이 살 빠지고 혈당 변화…술자리 잦은 중년 남성, 췌장 질환 주의

|
[스포츠조선 장종호 기자] 겉으로는 멀쩡해 보여도 췌장은 조용히 무너질 수 있다. 특히 술과 담배에 오래 노출된 중장년층이라면 더욱 그렇다. 3월은 겨울 동안 늘어난 체중과 음주·흡연 습관이 누적된 상태에서 활동량이 늘어나 피로와 소화불량을 대수롭지 않게 넘기기 쉬운 시기다. 이때 췌장 질환의 신호를 놓치면 진단이 늦어질 수 있어 주의가 필요하다.
췌장염은 췌장 분비샘이 손상되거나 염증이 생기는 질환으로, 급성과 만성으로 구분된다. 반복적인 음주는 췌장액 분비를 과도하게 늘려 일부가 췌장으로 역류하면서 췌장 세포 손상을 일으킬 수 있다.
메스꺼움이나 갑작스러운 복통 등이 나타나면 혈액 검사를 먼저 시행하고, 췌장과 주변 장기 상태를 확인하기 위해 CT나 MRI 등의 검사를 진행한다.
다사랑중앙병원이 2025년 남성 입원환자 835명의 연령대를 분석한 결과, 50대가 201명으로 가장 많았고, 40대 168명, 30대 156명으로 뒤를 이었다. 더 큰 문제는 이들 환자 상당수가 음주와 흡연을 동시에 이어가고 있으며, 이 가운데 적지 않은 환자가 췌장 질환을 앓고 있다는 점이다.
전용준 원장은 "만성 췌장염은 반복적인 염증으로 췌장 기능을 떨어뜨릴 뿐 아니라 췌장암 위험을 높일 수 있다"며 "50대 이후 흔해지는 복부비만 역시 대사 이상과 맞물려 위험을 키우는 요인으로 지목된다"고 말했다.
췌장 질환을 의심해 볼 수 있는 몸의 신호에는 어떤 것들이 있을까. 식사량 변화가 크지 않은데도 이유 없이 체중이 줄거나, 소화불량과 상복부 불편감이 한 달 이상 지속되면 췌장 질환 가능성까지 염두에 둘 필요가 있다.
또한 갑자기 혈당 조절이 잘되지 않거나, 당뇨가 최근 급격히 나빠지는 양상도 신호일 수 있다. 명치 아래나 옆구리 통증이 반복되거나 등·허리 통증이 지속되는 경우, 피부나 눈 흰자가 노랗게 변하는 황달이 동반되는 경우도 주의가 필요하다.
전용준 원장은 "위험요인이 겹친다면 정기검진에서 복부 초음파를 기본으로 하고, 필요시 CT 등 정밀검사를 포함해 의료진과 검사 계획을 상의하는 것이 안전하다"며 "혼자서 술을 끊기 어려운 상황이라면 지역 내 중독관리통합지원센터나 전문병원 치료 프로그램을 통해 도움받기를 바란다"고 조언했다.
