GM 한국사업장, 노사 논의를 거쳐 서비스센터 체제 새롭게 확립

기사입력 2026-03-10 18:01


GM 한국사업장이 10일 노동조합과 건설적인 논의를 통해 직영 서비스센터 운영 종료에 대한 의견 차이를 해소하게 된 데 대해 뜻깊게 생각한다고 밝혔다. 회사는 향후 전환 과정이 원만하고 안정적으로 이루어질 수 있도록 노동조합과 긴밀히 협의해 나갈 예정이다.

회사와 노동조합은 대전, 전주, 창원 등 직영 서비스센터 3곳의 운영을 유지하되, 이를 '정비서비스기술센터'로 명칭 변경하기로 했다. 또한, 기존의 인천 부평 하이테크센터를 확대 운영할 예정이다. 기존 직영 서비스센터에서 근무하던 직원 중 일부는 해당 3개 센터 및 인천 부평 하이테크센터에서 계속 근무하며, 나머지 직원들은 회사 내 다른 직무로 전환 배치될 예정이다.

정비서비스기술센터는 고난도 진단 및 첨단 기술 차량에 대한 전문 기술 지원을 중심으로 운영되며, 복잡한 정비가 필요한 차량에 대한 기술 지원과 문제 해결을 담당하는 거점 역할을 수행함으로써 전반적인 애프터서비스 역량을 강화하게 된다.

인천 부평 하이테크센터는 전국 380여개 서비스 네트워크 기술 지원 및 기술 전수, 내수 판매 차량의 정비 기술 교육, 고난이도 정비 차량 대응의 역할을 담당하게 된다.

로버트 트림 GM 한국사업장 노사 및 인사 부문 부사장은 "GM 한국사업장은 이번 노사 간 논의를 바탕으로 전국 서비스 네트워크의 서비스 역량을 높이고 경쟁력을 향상시키는 한편, 전국 어디서나 동일한 수준의 고객 경험을 제공하기 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.

한편, GM 한국사업장은 멀티 브랜드 전략을 바탕으로 국내 고객들에게 다양한 제품 포트폴리오를 선보이고 있으며, 전국 380개 이상의 서비스 네트워크를 통해 GM 본사 인증 기술과 표준화된 절차를 기반으로 고품질 서비스를 제공하고 있다. 이러한 노력은 GM 한국사업장의 한국 시장에 대한 지속적인 의지를 보여준다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

