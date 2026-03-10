한림대 '일송상' 시상식 개최…수상자 김중수 전 한국은행 총재 "명예와 영광의 순간"

[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교(총장 최양희)는 10일 오후 1시 30분 국제회의관 국제회의실에서 '제19회 일송상 시상식'을 개최했다. 이번 일송상은 김중수 전 한국은행 총재(제6·9·10대 한림대학교 총장)가 수상했다.
또한 한림대학교 총장으로서 선진 일류대학으로의 도약을 목표로 내걸고 한국 고등교육의 시대적 변화에 적극적으로 나서 개혁을 주도했다. 한림대학교 일송기념사업회(위원장: 최양희 한림대학교 총장)는 이러한 공로를 인정해 김 전 총재를 제19회 일송상 사회봉사 및 교육 분야 수상자로 선정했다.
김중수 전 총재는 한국개발연구원(KDI) 원장(2002~2005년)으로서 한국의 발전 경험을 자산화해 국제 사회에 기여하는 '지식 수출국'으로서의 대한민국의 이미지를 구축하는 데 선구적인 역할을 했으며, 한국은행 총재(2010~2014년)를 맡아 한국은행의 국제적 위상을 높이고 통화정책의 패러다임을 넓혀 금융 안정을 제도화했다.
최양희 총장은 축사를 통해 "한국 사회와 교육계의 거목이신 김중수 전 총장님을 제19회 일송상 수상자로 모시게 돼 뜻깊다"며 "박사님은 미래를 내다보는 혜안으로 한국 사회가 나아갈 방향을 제시해 온 혁신의 선구자시며, 사람을 소중히 여기는 인본주의적 가치와 따뜻한 헌신으로 큰 공헌을 남기셨다. 그 뜻깊은 발자취에 경의를 표한다"고 전했다.
김중수 전 총재는 수상소감에서 "일송상 수상은 제 인생의 명예와 영광의 순간"이라며 "인생 여정의 서사를 회고해 보니 '회귀의 삶'으로 특징지어진다. 주어진 임무를 반드시 성취하고자 노력하니 미완의 과제를 완수할 수 있는 기회들이 수차례 주어졌고 당초에 가졌던 목표를 달성할 수 있었다"고 말했다.
이어 김 전 총재는 "길이 있어서 가는 것이 아니고 가는데 길이 나타납니다. 앞으로의 대학생활이 여러분 인생의 밑거름이 될 것을 믿으며 나는 언제나 지켜보고 있겠습니다"라는 일송 윤덕선 박사의 말씀을 인용하며 수상소감을 마쳤다. 이날 김 전 총재는 부상으로 받은 상금을 한림대학교에 기부했다.
일송상은 한림대학교 설립자로 대학교육과 의학교육, 의료봉사에 평생을 헌신한 고(故) 일송 윤덕선(1921~1996) 박사의 뜻을 기리기 위해 2006년 제정됐다. 이 학술상은 의학, 교육, 사회봉사 분야에서 탁월한 업적을 이룬 전문가 1인을 선정해 매년 수여해 오고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|