기사입력 2026-03-11 08:49


꽃가루·미세먼지 많은 봄철 눈 건강 관리법은?
[스포츠조선 장종호 기자] 봄은 큰 일교차와 건조한 대기, 꽃가루와 미세먼지 농도 상승 등으로 인해 눈 건강에 각별한 주의가 필요한 시기다. 이 시기에는 안구건조증, 알레르기 결막염 등이 흔히 발생하며, 이를 방치할 경우 일상생활에 불편을 초래할 뿐 아니라 만성적인 시력 저하로 이어질 수 있다. 따라서 예방과 적절한 관리가 무엇보다 중요하다.

◇뻑뻑하고 침침한 '안구건조증'

가장 흔한 질환은 안구건조증이다. 눈물이 부족하거나 질이 떨어지면서 이물감, 충혈, 시야 흐림 등의 증상이 나타난다. 특히 장시간 스마트기기를 사용하면 눈 깜빡임 횟수가 줄어 증상이 악화된다.

이를 예방하려면 의식적으로 눈을 자주 깜빡이고 인공눈물을 적절히 사용해야 한다. 실내 습도는 40~60%를 유지하고, 가습기나 젖은 수건을 활용해 주변 환경이 건조하지 않게 관리하는 것이 좋다. 단순한 피로로 여기고 방치하기 쉽지만, 심한 경우 각막 손상으로 이어질 수 있어 적절한 치료와 생활 습관 개선이 필요하다.

◇극심한 가려움과 충혈 동반 '알레르기 결막염'

알레르기성 결막염 역시 봄철에 흔히 발생한다. 꽃가루나 미세먼지에 노출되면 나타나는 알레르기성 결막염은 극심한 가려움과 충혈을 동반한다. 이때 눈을 비비면 각막에 상처가 생길 수 있으므로 주의해야 한다. 가려움증이 심할 때는 냉찜질이 도움이 되며, 증상이 지속되면 전문의의 처방을 받아 항히스타민제 등을 점안해야 한다.

◇전염력 강한 '유행성 각결막염'

바이러스 감염에 의한 유행성 각결막염은 초기 증상이 알레르기와 비슷해 혼동하기 쉽다. 발병 후 1~2주의 유병기간을 가지며 전염력이 매우 강해 가족이나 주변인에게 빠르게 퍼질 수 있다. 손 씻기를 철저히 하고 수건, 안경 등 개인용품은 반드시 분리해서 사용해야 한다. 드물게 각막 혼탁 등 후유증이 남을 수 있으므로 초기에 정확한 진단을 받는 것이 안전하다.

순천향대학교 서울병원 안과 이수연 교수는 "황사와 꽃가루, 미세먼지가 심한 봄철에는 외출 후 세안과 손 씻기 등 철저한 위생 관리가 필수"라며 "증상이 느껴지면 방치하지 말고 병원을 찾아 정확한 진단과 치료를 받아야 한다"고 말했다.
