김동현·김민지·홍범석, 한화금융 PLUS 러닝 앰버서더 'TEAM PLUS'로 질주

기사입력 2026-03-11 18:58


　◇왼쪽부터 장호준, 황지향, 김동현, 김민지, 홍범석, 하제영, 원형석. 사진제공=한화생명

전 UFC 파이터 김동현, 육상선수 김민지를 비롯해 홍범석, 하제영, 황지향, 장호준, 원형석 등 7인이 11일 출범한 한화금융 계열사 공동 브랜드 PLUS의 러닝 브랜드 'PLUS RUN'의 러닝 앰버서더 그룹 'TEAM PLUS'로 함께 한다.

이들은 오는 30일 '고구마런(여의도를 한 바퀴 도는 러닝 코스) The Match'를 시작으로 웰니스 콘텐츠 제작과 63빌딩·고구마런 코스를 중심으로 한 오프라인 러닝 대회 등에 참여한다. 일반 러너들은 TEAM PLUS 멤버들의 고구마런 기록과 자신의 기록을 비교하며 다양한 이벤트에 참여할 수 있다.

향후에는 PLUS RUN 인스타그램을 통해 비만, 고혈압 등 건강 관리에 고민이 있는 사람들을 모집해 건강 증진을 위한 8주간의 '고구마런 부트캠프'를 운영할 계획이다.

박찬혁 한화생명 PLUS실장은 "TEAM PLUS와 함께 러닝을 시작으로 고객의 지속 가능한 웰니스 라이프를 지원할 것"이라며 "이를 통해 엘리트 스포츠와 생활 스포츠를 잇는 교두보 역할을 하겠다"고 말했다.


김소형 기자 compact@sportschosun.com



