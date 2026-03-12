'수면 중요성 확대' 슬립테크 관심 '↑'…최근 6년간 불면증 환자 증가세

기사입력 2026-03-12 09:25


'수면 중요성 확대' 슬립테크 관심 '↑'…최근 6년간 불면증 환자 증가…
◇굿슬립 마크를 획득한 세라젬의 파우제 M 컬렉션 (왼쪽부터 파우제 M6, 파우제 M8 Fit, 파우제 M10)

현대인의 최근 관심은 숙면이다. 수면 부족이 건강에 부정적인 영향을 줄 수 있다는 연구결과들이 보고되고 있기 때문이다. 면역 및 기억력 저하, 염증 반응, 대사 질환 위험 증가 등이다. 세브란스병원과 국민 건강보험 일산병원 가정의학과 교수팀이 2016년~2017년 국민건강 영양조사 자료를 분석한 결과, 5시간 이하로 자는 경우 7시간 수면 그룹보다 복부비만 위험이 49% 더 높았다. 미국 캘리포니아대학교 연구팀은 20~40대에 지속적으로 수면장애를 겪으면 뇌 노화 속도가 평균 1.6~2.6년 빨라진다는 연구 결과를 발표한 바 있다.

김혜윤 가톨릭관동대 국제성모병원 신경과 교수가 발표한 2025년 수면리포트(헬스테크 기업 설문 및 앱 조사결과 다각 분석)에 따르면 한국인의 평균 수면 시간은 5시간 25분이다. 세계보건기구(WHO가 권고 7~9시간에 못 미치는 시간이다. 수면이 신체(89.8%), 정신(88%) 건강에 중요하다고 평가했지만 수면에 만족했다는 응답자는 28.8%에 불과했다. 건강보험심사평가원 자료에 따르면, 불면증 환자는 2018년 64만명에서 2024년 130만명으로 두 배 이상 증가했다. AI를 활용해 숙면을 돕는 슬립테크 시장이 확대되는 이유다.

산업통상자원부 인가 기관인 (사)한국수면산업협회는 슬립테크 제품의 수면 유도 효과와 안전성, 기능성을 평가하는 인증 제도인 '굿슬립마크(Good Sleep Mark)'를 운영하고 있다. 세라젬의 파우제 M 컬렉션은 지난해 '굿슬립마크' 중에서도 골드 등급을 받았다. 골드 등급은 시험을 통해 수면 환경 개선 효과를 과학적으로 입증한 제품에만 주어진다. 한국수면산업협회가 진행한 수면 품질 평가는 제품 사용 경험이 없는 20~50대 성인 남녀를 대상으로 사용 전후의 전전두엽 활성도를 비침습적 뇌 산소포화도 측정기로 측정했다. 조사결과 자율신경계의 안정화와 스트레스 완화, 신체적 이완과 함께 심리적 안정도 유도하는 것으로 나타났다.

한국수면산업협회는 지난해 세라젬의 파우제M 컬렉션 외에도 현대건설의 AI 기반 수면 관리 시스템 '헤이슬립(Hey, Sleep)', 수면 단계에 따라 온도를 자동 조절하는 경동나비엔의 'AI 숙면매트'등에 굿슬립마크 골드 인증을 부여했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

기안84 "'나혼산' 이렇게 될 줄 몰라...자꾸 눈치 보며 살게 돼"

2.

'우지원 딸' 우서윤, 美대학 미술전공+우아한 비주얼…초강력 '메기녀' 등극

3.

임미숙, ♥김학래 폭로 "빚 12억인데 포르쉐 팔아 성형수술"

4.

"담요 두르고 등장" 고윤정, 샤넬쇼 퇴근길 논란.."프로의식 없다" 지적

5.

'김연아♥' 고우림, '만삭 임산부' 절망적 상황에 울컥 "희망 없어 힘겨웠을 듯" (꼬꼬무)

연예 많이본뉴스
1.

기안84 "'나혼산' 이렇게 될 줄 몰라...자꾸 눈치 보며 살게 돼"

2.

'우지원 딸' 우서윤, 美대학 미술전공+우아한 비주얼…초강력 '메기녀' 등극

3.

임미숙, ♥김학래 폭로 "빚 12억인데 포르쉐 팔아 성형수술"

4.

"담요 두르고 등장" 고윤정, 샤넬쇼 퇴근길 논란.."프로의식 없다" 지적

5.

'김연아♥' 고우림, '만삭 임산부' 절망적 상황에 울컥 "희망 없어 힘겨웠을 듯" (꼬꼬무)

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'트럼프 웃기지마' 이란, 북중미월드컵 불참 선언! "미국은 이란 국민 수천명 죽이고 최고지도자도 암살"

2.

"미국 8강 진출 확정" 실언한 미국 감독 맹비난…'사상 초유' 1라운드 탈락→데로사 평생 '꼬리표'

3.

"꿈만 같았다. 대만 사랑해" 한국은 "돌아가" 했는데… WBC '영웅' 따뜻한 환대 속 미국행

4.

'저런 선수가 동료라니' 파나마 '내분' 충격, 아직 비행기 못 끊은 에이스, 개막 보다 '마상' 이 문제

5.

"웰컴, 팀 코리아!" 마이애미 입성 류지현호, '전용 통로 입국→사이드카 경호' 초특급 대우 받았다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.