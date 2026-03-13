“보스턴의 기적, 마포에서 다시 달린다” ‘제2회 마포 서윤복 마라톤대회’ 개최

|
1947년 4월 19일, 한 청년이 가슴에 태극마크를 달고 세계 최고 권위의 마라톤 대회 결승선을 가장 먼저 통과했다. 광복 이후 대한민국에 첫 세계대회 우승을 안기며 '보스턴의 기적'을 만들어낸 마라토너 서윤복 선수의 이야기다. 그의 도전과 승리의 정신이 다시 서울 마포의 길 위에서 이어진다.
대회는 월드컵공원 평화광장을 출발점으로 하며, 하프코스를 시작으로 10km, 5km 순으로 진행된다. 참가 규모는 총 7000명으로 선착순 모집이며, 남녀노소 누구나 참여할 수 있는 시민 참여형 마라톤 행사로 치러질 예정이다.
참가 신청은 공식 누리집을 통해 가능하다.
서윤복기념사업회 오천진 이사장은 "보스턴 영웅의 발자취가 시작된 마포에서 열리는 서윤복 마라톤대회가 시민 모두가 함께 즐기는 스포츠 축제이자 미래 세대에게 도전과 희망의 메시지를 전하는 대회가 되길 바란다"고 말했다.
또한 대회가 열리는 마포구의 박강수 구청장은 "이번 마라톤은 단순한 스포츠 행사를 넘어 서윤복 선수의 정신과 대한민국 마라톤의 역사를 기리는 뜻깊은 시간"이라며 "많은 시민이 함께 달리며 건강과 자부심을 동시에 챙기길 바란다"고 밝혔다.
한편 마포구는 서윤복 선수의 업적을 기리기 위한 다양한 기념사업을 추진해왔다. 2024년 9월에는 숭문고등학교 인근 이대역에서 대흥역까지 약 1.1km 구간을 명예도로 '서윤복길'로 조성하고, 이대녹지 쉼터의 명칭을 '서윤복 쉼터'로 변경하는 등 대한민국 마라톤의 역사와 상징성을 지역에 담아내고 있다.