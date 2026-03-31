브레댄코, 추억의 맛 소환… '통실통실 소세지 브레드·야채가득 사라다 고로케' 전 매장 확대 출시

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베이커리 브랜드 브레댄코(bread&co.)가 지난 30일, 한 입 베어 무는 순간 잊고 있던 확실한 행복을 선사할 추억의 베이커리 신제품 2종을 전국 매장에 정식 출시한다고 밝혔다.

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이번 신제품은 "우리가 기억하는 추억의 맛들로 확실한 행복을 경험하세요"라는 콘셉트 아래 기획되었다. 특히, 직영점 선판매 기간 동안 고객들의 뜨거운 호응에 힘입어 전사 확대 출시가 결정되었다.

새롭게 선보이는 메뉴는 '통실통실 소세지 브레드'와 '야채가득 사라다 고로케' 2종이다.

먼저 '통실통실 소세지 브레드'는 이름 그대로 통실통실한 소세지가 빵과 완벽한 조화를 이루는 제품이다. 한 입 베어 물 때마다 입안 가득 뽀득하게 터지는 소세지 특유의 풍성한 식감을 자랑한다.

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'야채가득 사라다 고로케'는 겉바속촉의 정석을 보여주는 제품이다. 고로케 특유의 바삭한 첫 입이 만족감을 선사하며, 속은 추억의 '케요네즈(케첩+마요네즈)' 소스에 버무린 아삭한 야채로 가득 채워져 있어 한 끼 식사 대용이나 든든한 간식으로 제격이다.

브레댄코 관계자는 "직영점에서 먼저 맛본 고객들의 검증된 후기가 이번 전사 출시의 가장 큰 원동력이 되었다"며, "어릴 적 즐겨 먹던 익숙하고 그리운 맛을 브레댄코만의 노하우로 한층 끌어올린 만큼, 바쁜 일상 속에서 작지만 확실한 행복을 느껴보시길 바란다"고 전했다.

추억의 맛으로 일상의 행복을 전할 신제품 2종은 3월 30일(월)부터 전국 브레댄코 매장에서 만나볼 수 있다.