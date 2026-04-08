[SC헬스칼럼] 성장기 고도근시, 평생 안질환의 '불씨' 된다

새학기가 시작된 지 어느새 한 달이 지났다. 이 즈음 자녀의 시력 변화는 부모들의 공통된 고민이다. 하지만 고도근시는 단순히 안경 도수가 높은 상태를 넘어, 눈 건강에 치명적인 위협이 될 수 있음을 직시해야 한다.

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일반적으로 -6디옵터(D) 이상을 고도근시라 한다.

고도근시 환자의 안구는 정상인보다 앞뒤 길이가 길게 늘어나 있는 상태다.

문제는 안구가 길어질수록 눈을 감싸는 망막과 주변 조직들이 팽팽하게 당겨지며 얇고 취약해진다는 점이다.

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이는 풍선을 과도하게 불었을 때 고무 막이 얇아져 쉽게 터지는 원리와 같다.

결국 비정상적으로 길어진 안구 구조는 평생을 따라다니는 고위험 안질환의 '불씨'가 된다. 또 성인이 되어 근시를 해결하는 스마일라식이나 스마일프로 같은 첨단 시력교정 수술을 받고 싶어도 고도근시가 있으면 수술이 불가능하거나 제약이 따른다.

고도근시는 노년기에나 발생할 법한 안질환들의 발병 시기를 앞당기고 그 위험도를 급격히 높인다.

대표적으로 망막박리를 들 수 있다. 얇아진 망막이 견디지 못하고 찢어지거나 떨어져 나가는 질환인데, 초고도근시 환자의 경우 일반인보다 발병률이 무려 40배나 높다는 보고가 있다.

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또한 시신경이 약해져 시야가 좁아지는 녹내장, 시력 중심 부위가 손상되는 근시성 황반변성, 그리고 일반인보다 발병 시기가 약 5.5% 빨라지는 백내장까지, 고도근시는 안구 전체의 노화와 퇴행을 가속화하는 주범이다.

안구가 급격히 성장하는 청소년기는 근시 관리의 골든타임이다.

이때 효과적인 대안이 바로 드림렌즈다. 자는 동안 착용해 각막 형태를 완만하게 눌러주는 이 렌즈는 낮 동안 안경 없이 생활할 수 있는 편리함은 물론, 안구가 비정상적으로 길어지는 성장을 물리적으로 억제한다. 연구에 따르면 드림렌즈는 안경만 착용할 때보다 근시 진행 속도를 약 40~60% 늦추는 효과가 있어 성장기 아이들에게 특히 권장된다. 성장기 아이들에게 드림렌즈가 '꿈의 렌즈'라 불리는 이유도 바로 이 근시 억제 효과 때문이다.

물론 전문 치료와 함께 일상 습관 변화도 병행해야 한다.

가장 권장되는 방법은 '20-20-20 규칙'이다. 20분간 스마트폰이나 책을 보았다면, 20초 동안은 20피트(약 6미터) 이상의 먼 곳을 바라보며 눈의 긴장을 풀어주는 것이다.

무엇보다 중요한 것은 정기 검진이다. 청소년기 안구 성장 속도는 매우 빠르므로 최소 6개월에서 1년에 한 번은 정밀 검사를 통해 눈 상태를 확인해야 한다. 이미 근시가 진행 중이라면 드림렌즈나 아트로핀 점안제 등 적합한 치료 계획을 세우는 것이 자녀의 평생 눈 건강을 지키는 방법이다.

고도근시는 예방할 수 있을 때 관리하는 것이 최선이다. 이번 학기를 기점으로 시력뿐만 아니라 안구 구조 전반의 건강을 점검해 보길 바란다.

도움말=온누리스마일안과 김부기 원장