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SK텔레콤, AI 통합 관제 시스템 활용 벚꽃 인파 통신 지원

SK텔레콤, AI 통합 관제 시스템 활용 벚꽃 인파 통신 지원

SK텔레콤이 최근 서울의 주요 벚꽃 축제 지역에서 안정적인 통신 서비스 제공했다고 8일 밝혔다. 여의도와 석촌호수 등 주요 지역에 대규모 인파가 몰렸음에도, 통신 장애 등 고객 불편을 최소화했다.

SK텔레콤에 따르면 지난 주말의 경우 석촌호수, 여의도 지역에서는 총 44.9TB의 모바일 데이터가 사용됐다. 이전 주말 대비 1.5배 높은 수준이다. 1TB로는 약 20만장의 사진(1장당 5MB, 스마트폰 12~16MP 일반 촬영 기준) 전송 또는 약 400시간의 영상(1시간당 2.5GB, 1080p Full HD 기준) 스트리밍이 가능하다. 트래픽이 가장 많았던 날은 지난 4일로 석촌호수 15.91TB, 여의도 7.3TB에 달했다. 여의도는 지난 5일(8.5TB)의 데이터 사용량이 더 많았다.

SK텔레콤은 안정적인 통신 서비스 제공을 위해 최근 상용화한 AI 기반 네트워크 운영 시스템 'A-One(Access All-in-One)'과 스파이더를 동시에 운영해 선제적으로 최적화된 통신 환경을 설계하고, 행사 기간 동안 안정적인 통신 서비스를 제공했다. 스파이더는 SK텔레콤의 AI 플랫폼을 활용해 개발된 시스템으로, 코어 네트워크의 전 장비를 통합 관제하고 알람 및 통계 데이터를 자동 분석한다. 여러 통신 장비별로 분리되어 있던 관제 시스템을 통합해 효율성을 끌어올렸고, AI를 활용한 이상 징후 탐지와 신속한 조치 방안 추천을 자동 실행해 네트워크 안정성을 높일 수 있다.

강경표 SK텔레콤 코어네트워크담당은 "차별화된 AI 네트워크 기술을 바탕으로 한 자율 네트워크(Autonomous Network)를 통해 고객들이 언제 어디서나 최고 품질의 통신 서비스를 경험할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com

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