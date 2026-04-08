'손흥민 효과' 톡톡…하이트진로, 테라 통합 캠페인 확대

◇테라 빙고 게임팩 아웃도어 행사 이미지. 사진제공=하이트진로

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손흥민을 앞세운 'TERRA X SON7' 마케팅 효과로, 하이트진로가 통합 캠페인을 강화한다.

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테라 출시 7주년을 맞아 신규모델로 손흥민을 선발한 하이트진로는 TV광고 시리즈 두 편 공개 후 에디션 제품 출시, 온·오프라인 프로모션 시행 등 다양한 마케팅을 전개하고 있다. 지난달 공개된 두 편의 TV광고 시리즈는 '리얼탄산 100%' 테라와 손흥민의 만남 만으로도 관심도가 증가하며 공개 2주만에 2000만뷰(공식 유튜브 채널 기준)를 돌파했다. 또한 손흥민의 사진과 친필사인이 포함된 에디션 제품이 호응을 얻어, 452ML캔, 가정용 500ML 병 2개의 SKU를 추가로 확대 운영할 계획이다. 테라 공식 인스타그램에서 손흥민의 시그니처 포즈를 활용한 술자리 AI필터 게임 '오늘 테라 쏠 사람은 누구'는 현재 8만건이 넘는 접속률을 기록하고 있다.

이밖에 오프라인에서는 주요 상권을 중심으로 누구나 참여할 수 있는 인도어·아웃도어 프로모션이 활발하다. 테라 출시 7주년과 손흥민 선수의 7번에서 영감을 얻은 '7초를 맞춰라', 축구와 빙고를 결합한 '테라 빙고 게임팩' 등 아웃도어 행사를 비롯, 인도어 전문인력을 투입해 각종 게임을 진행하며 상권에 활력을 불어넣을 예정이다. 이달 중순부터는 'TERRA X SON7' 협업 굿즈인 스푸너, 피크닉매트, 리유저블백 등을 출시할 계획이다.

하이트진로 마케팅실 관계자는 "맥주 성수기 시즌을 맞아 테라의 대세감과 대중성을 확대하기 위해 소비자의 현장 체험, 온라인 참여, 굿즈 소장까지 자연스럽게 브랜드 경험을 이어가도록 기획했다"며 "2026년 손흥민 선수와의 통합 캠페인 활동을 통해 소비자들이 일상에서 테라를 더욱 자주 접하고 긍정적인 브랜드 경험을 할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com