컬리, 1분기 라이브 방송 조회수 급증…신선식품·HMR 인기, 먹거리 경쟁력 입증

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컬리의 1분기 라이브 방송 누적 조회수가 급증했다. 8일 컬리에 따르면 지난 3월 말까지 진행한 라이브 방송은 총 47회다. 평균 조회수는 약 24만회로 누적 조회수 기준 전년 대비 40% 늘었다.

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컬리의 라이브 방송은 저녁 8시 30분부터 자체 앱에서 진행된다. 단독 상품과 구성으로 품질과 할인 혜택, 방송 중 주문 제품의 다음 날 아침 '샛별배송'이 경쟁력으로 꼽힌다. 라이브 방송 중 관심을 많이 받은 품목은 신선식품·HMR 제품이다. 그동안 쌓아온 먹거리 관련 경쟁력이 주효한 것으로 보인다.

지난 1월과 2월에 방송한 '거대곰탕'과 '오봉집'은 분당 주문 건수가 각각 420개와 200개를 기록했다. 한우, 한돈, 사과, 딸기 등에 대한 관심도 높았다. 지난 3월 방송된 컬리 자체 브랜드 'KF365 한우'는 시청자 수 대비 구매전환율이 7%에 달했고 사과·딸기·한돈은 각각 5%이상 구매전환율을 보였다.

컬리 관계자는 "큐레이션 기반의 엄선된 상품 특성과 방송 중 주문하면 다음 날 새벽 바로 받을 수 있다는 편리함에 라방을 찾는 고객이 꾸준히 늘고 있다"며 "올해는 상품군을 늘리고 구매 혜택과 쇼핑 경험은 강화, 색다른 쇼핑 즐거움을 제공하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com