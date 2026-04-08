핍스모터사이클, 배우 '카사마츠 쇼' 캠페인 공개… SNS에서 확산

실제 배우 서사를 브랜드 세계관으로 확장

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워즈코퍼레이션(대표이사 노지윤)의 혼다 모터사이클 라이선스 어패럴 브랜드 '핍스모터사이클(PHYPS MOTORCYCLE)'이 지난 3일 공개한 26SS 앰배서더 캠페인 '카사마츠 쇼' 영상이 업계와 SNS에서 확산되고 있다.

이번 캠페인은 핍스모터사이클의 세계관 중 하나인 '여행'을 중심으로 기획됐으며, 세계적인 스트릿 댄서 쿄카(KYOKA)와 일본 배우 카사마츠 쇼(Kasamatsu Sho)를 단독 엠버서더로 선정했다. 이를 통해 브랜드의 메시지와 세계관을 스토리텔링 형태로 풀어냈다.

카사마츠 쇼가 참여한 'KASAMATSU SHOW in SEOUL' 콘텐츠는 과거 그가 한국 방문 당시 아무도 자신을 알아보지 못했던 에피소드가 SNS 밈(Meme)으로 확산된 점에 착안했다. 광장시장, 종로, 청계천 등을 배경으로 '유명하지만 알아보지 못하는 스타'라는 설정을 위트 있게 풀어내며, 컬렉션이 지향하는 '도시 속 고독한 존재감'이라는 메시지를 자연스럽게 전달했다.

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업계에서는 총 3편의 숏폼으로 제작된 이번 영상이 공개된 직후 "스토리 기반 콘텐츠 마케팅의 완성도를 높인 사례"라고 평가했다.

워즈코퍼레이션은 기획부터 마케팅, 제작 전 과정을 인하우스로 운영하며 브랜드 고유의 '이야기 자본'을 축적해왔다. 이러한 전략은 소비자가 브랜드를 단순한 제품 판매자가 아닌 하나의 인격체로 인식하게 만들어 팬덤을 공고히 하는 역할을 하고 있다.

워즈코퍼레이션 관계자는 "브랜드는 고객이 표현하고 싶은 취향과 문화를 대변하는 역할을 해야 한다"며 "올해 2분기 내에 스토리텔링 전담 조직을 신설해 기존 패션 업계에서 보기 드문 차별화된 콘텐츠 제작 프로세스를 구축할 계획"이라고 전했다.