BNK경남은행, 장애인의 날을 맞아 BNK경남은행갤러리 '장애예술인 아트전시전' 진행

사진제공=BNK경남은행

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BNK경남은행이 지역 장애예술인들의 꿈과 도전을 응원하는 자리를 특별히 마련했다.

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BNK경남은행은 장애인의 날(4월 20일)을 앞두고 BNK경남은행갤러리 대관전시 '장애예술인 아트전시전'을 오는 23일까지 진행하고 있다.

'마음에 색을 담아 빛이 된 순간'을 주제로 한 아트전시전에는 경상남도장애인종합복지관을 비롯해 발달장애인주간활동센터 뜨레봄 의령군발달장애인주간활동제공기관 누리보듬사회적협동조합 등 4개 기관 소속 장애예술인 67명이 참여했다.

장애예술인들이 직접 그린 서양화·한국화·민화 등 다양한 회화 작품과 가방·부채·접시·키링 등 다채로운 공예 작품들을 만나 볼 수 있다.

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특히 최중증 지적·자폐성 장애예술인들이 여러 색의 도화지 위에 손도장을 활용해 완성한 'POP HANDS, 우리의 손' 작품은 사회와의 소통 그리고 확장을 표현한 메시지를 담아 눈길을 끈다.

장애예술인 아트전시전은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 BNK경남은행 본점을 방문한 고객 누구나 무료로 관람 가능하다.

사회공헌홍보부 이명훈 부장은 "장애예술인들의 창작 활동을 지역 사회에 널리 알리고 지역민과 소통할 수 있는 기회를 마련하고자 경상남도장애인종합복지관과 함께 이번 아트전시전을 기획하게 됐다. 많은 지역민들이 BNK경남은행갤러리를 찾아 작품을 관람하며 따뜻한 응원을 보내주길 바란다. 앞으로도 BNK경남은행갤러리 운영을 통해 지역 문화예술인과 지역민이 함께 호흡할 수 있는 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

경상남도 장애인종합복지관 관계자는 "이번 전시를 통해 장애예술에 대한 긍정적인 인식이 확산되기를 기대한다. 앞으로도 장애인 문화예술 활동이 더욱 활성화될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 전했다.

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한편 장애예술인 아트전시전 전시기간 동안에는 추첨을 통해 커피 쿠폰을 지급하는 관람 인증샷 및 응원글 이벤트도 함께 진행하고 있다.

이원만 기자 wman@sportschosun.com