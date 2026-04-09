편하게 충남을 즐긴다 "공주 관광버스 운행중"

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충남의 공주 여행의 쉬워진다. '공주 관광 DRT'(수요응답형 교통수단)이 운행을 시작했다. 공주관광 DRT는 '초광역 관광교통 혁신 선도지구 사업'의 일환 진행됐다. 문화체육관광부, 한국관광공사, 충청남도, 충청북도, 충북문화재단이 공동 추진하고, 공주시와 부여군이 협력한다.

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9일 충남문화관광재단에 따르면 공주 관광 DRT는 원하는 곳에서 호출해 탑승할 수 있는 게 특징이다. 정해진 시간표에 따라 운행하는 일반 노선버스와 달리, 관광객이 전용 앱이나 콜센터를 통해 차량을 호출하면 이용자와 가까운 정류장에서 탑승해 목적지까지 이동할 수 있다.

공주종합버스터미널, 금강신관공원, 공산성, 무령왕릉, 국립공주박물관·공주한옥마을, 공주 왕도심(나태주풀꽃문학관·제민천), 공주역 KTX 등 총 7개 주요 거점을 연결한다. 자가용 없이도 충분히 여행할 수 있는 환경이 조성돼 공주여행의 체감 편의가 한층 높아질 것이란 게 충남관광재단의 설명이다.

이용 방법은 간단하다. 관광객은 전용 앱 '셔클'에서 출발지와 도착지, 인원을 선택해 호출하거나 콜센터로 전화해 배차를 신청하면 된다. 운행시간은 오전 7시부터 오후 7시까지이며, 이용 요금은 성인 기준 1500원이다.

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이기진 충남문화관광재단 대표는 "공주 관광 DRT는 차 없이도 공주 핵심 관광지를 편리하게 이동할 수 있도록 돕는 새로운 관광교통 서비스"라며 "관광객이 더 쉽게 오고, 더 오래 충남에 머무를 수 있는 여행환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com