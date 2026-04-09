레고랜드, 연간회원 전용 혜택 강화…"러닝 행사, 숙박 등 할인 폭 확대"

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레고랜드 코리아 리조트(레고랜드)가 연간이용권 고객을 위한 혜택을 강화한다. 싱글 패스, 더블 패스, 트리플 패스 등을 포함해 기존 연간이용권 보유자 모두 해당한다.

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9일 레고랜드에 따르면 연간이용권 고객을 위한 대표 할인으로는 '2026 레고랜드 런' 참가 혜택이 대표적이다. 5월 16일 개최되는 레고랜드 런에 참가할 경우 참가비 20% 할인 혜택이 제공된다. 또 레고랜드 런 참가 패키지에 포함된 레고랜드 당일 이용권은 6월 30일까지 사용할 수 있는 '동반인 초청권'으로 교환이 가능하다. 호텔 숙박 혜택도 강화 하다. 5월까지 주중 최대 30%, 6월부터 토요일을 제외한 모든 숙박에 30% 할인을 적용한다. 불꽃놀이를 레고 불꽃으로 관람할 수 있는 '불꽃놀이 안경'과 함께, '닌자고 15주년 컬렉터 코인'을 증정해 소장 가치를 더했다.

미식 경험을 위해 식음료 부문의 할인도 제공하다. 4월 30일까지 시티 레스토랑, 나이츠 피스트, 웍앤볼 3종의 주요 매장에서 4만 원 이상 결제할 경우 기존 연간회원 10% 할인에 10%를 추가해 총 20% 할인 혜택을 제공한다.

레고랜드 관계자는 "연간회원을 대상으로 숙박, 음식, 리테일 할인뿐 만 아니라 파크 곳곳에서 다양한 즐거움을 누릴 수 있도록 다채로운 깜짝 프로모션을 지속적으로 선보일 예정"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com