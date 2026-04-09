JW 메리어트 제주, 주중에 느끼는 휴식 '스위트 & 레지던스' 패키지 선보여

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JW 메리어트 제주 리조트&스파(JW 메리어트 제주)가 편안한 주중 휴식을 느낄 수 있는 '스위트 & 레지던스 패키지'를 선보였다고 9일 밝혔다.

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JW 메리어트 제주에 따르면 패키지는 주중(월~목 체크인 기준) 스위트와 레지던스 객실, 인룸 다이닝 세트, 엑스트라 베드 1회, JW 조식 세트, 무제한 샴페인을 곁들인 제주 브런치 로얄 등으로 구성됐다. 패키지는 6월 30일까지 이용할 수 있다.

JW 메리어트 제주는 호텔 곳곳의 예술 작품을 감상하는 '아트 클라이밍', 해녀의 삶과 제주의 식문화를 소개하는 '차롱: 해녀의 여우물 밥상', JW 가든 허브를 활용한 '클래식 칵테일 메이킹', 실내외 수영장 등 다양한 리조트 액티비티 프로그램도 운영하고 있다. 4월에는 '스프링 웰니스 먼스(Spring Wellness Month)'를 주제로 야외 리조트 액티비티 프로그램을 선보이고 있다. 제주올레 7코스를 걸으며 오감을 깨우는 '제주 오감 산책', 자연 속에서의 움직임을 통해 몸과 마음의 균형을 찾는 'JW 가든 캐치 더 펀', 사진가와 함께 하루의 색을 기록하는 'JW 가든 김동연 사진가의 필드 노트' 등을 통한 제주의 이색 경험 확대도 가능하다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com