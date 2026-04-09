교촌에프앤비, 가맹점 상생 협의회 개최…운영 안정화 대응 방안 논의

◇지난 7일 교촌 오산교육장에서 열린 '동반성장을 위한 가맹점 상생 협의회'에서 교촌에프앤비 본사 관계자들과 가맹점소통위원회 및 지역별 협의체 대표자들이 기념사진을 촬영하고 있는 모습.

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교촌에프앤비가 최근 가맹점과 소통 강화를 위해 '동반성장을 위한 가맹점 상생 협의회(상생 협의회)'를 개최했다고 9일 밝혔다.

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교촌에프앤비에 따르면 지난 7일 오산 교육장에서 진행된 상생 협의회는 이상로 교촌에프앤비 국내사업부문장을 비롯한 본사 주요 관계자와 가맹점소통위원회 및 지역별 소통 협의체 소속 가맹점주 30여 명이 참석했다. 참석자들은 동절기 조류인플루엔자(AI) 장기화, 중동 정세 불안, 고환율 등 대외환경 변화에 따른 업계 전반의 원부자재 수급 불안 현황을 공유하고, 가맹점 운영 안정화를 위한 대응 방향을 논의했다.

교촌에프앤비는 상생 협의회에서 가맹점의 본사 지원 현황을 공유했다. 지난해 전용유 출고가 인하, 원부자재 상승분 본사 부담, 기타 지원 등으로 규모는 총 140억원 가량이다. 올해 1분기에도 전용유 지원 연장과 원료육 가격 상승분 부담 등 약 57억 원 규모의 지원책을 시행했다.

교천에프앤비는 가맹점 부담 완화를 위한 추가 지원 방안도 제시했다. 우선 지난해부터 이어온 전용유 지원책을 올해 상반기까지 연장해 인상분의 50%를 본사가 부담한다. 또한 그동안 동결해온 부자재 공급가 조정도 유예한다.

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교촌에프앤비 관계자는 "협력 기반의 상생 구조를 더욱 강화하고, 현장의 목소리를 지속적으로 청취하며 동반성장을 실천해 나가겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com