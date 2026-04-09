89세 할머니 아파트 27층→21층 외벽 타고 내려온 안타까운 이유

사진출처=소후닷컴

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 80대 여성이 아파트 외벽으로 27층에서 21층까지 내려오는 아찔한 상황이 벌어졌다.

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소후닷컴 등 중국 매체들에 따르면 지난 1일 오후 베이징의 한 아파트에서 89세 할머니가 건물 26층 외벽 난간에 매달린 채 구조를 기다리는 모습이 목격됐다.

건물 아래에 있던 청소부와 경비원은 희미한 소리를 듣고 위를 올려다본 뒤 여성이 에어컨 실외기 보호용 난간을 붙잡고 있는 것을 발견했다. 이들은 즉시 경찰에 신고하고 "움직이지 말고 기다리라"고 외쳤다.

하지만 할머니는 구조대가 도착하기 전까지 스스로 아래로 이동을 계속했다. 결국 체력이 한계에 다다른 그녀는 지상 약 50m 높이인 21층 부근에서 멈춰 섰다.

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조사 결과, 할머니는 27층에 혼자 거주하고 있었으며, 방 안에 갇힌 상태에서 휴대전화가 거실에 있어 도움을 요청할 수 없었던 것으로 알려졌다. 결국 그녀는 외벽 난간을 따라 1층까지 내려갈 생각이었던 것으로 전해졌다.

출동한 소방대원들은 21층 창문에 임시 통로를 만들고 몸을 내밀어 할머니를 안전하게 실내로 옮겼다.

할머니는 큰 부상은 없었지만 극도의 피로와 공포를 호소한 것으로 전해졌다.

이 소식은 SNS를 통해 빠르게 확산되며 400만 회 이상의 조회수를 기록했다.

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네티즌들은 놀라운 체력과 정신력에 감탄하며 '슈퍼 할머니'라는 별명을 붙였다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com