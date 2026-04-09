'동국제약과 함께하는 다리건강 동행캠페인', 5월 27일 아침고요수목원서 진행

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동국제약이 5월 진행되는 '동국제약과 함께하는 다리건강 동행캠페인'<사진> 참가자를 모집한다.

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2013년 시작 이후 10년 이상 이어져 온 '동행캠페인'은 동국제약의 대표적인 사회공헌 활동 중 하나이다. 중년 여성들이 걷기와 같은 가벼운 운동과 야외 활동을 통해 다리 건강을 지키고 갱년기 증상을 슬기롭게 극복할 수 있도록 돕고자 마련됐으며, 매년 춘천 남이섬, 제이드가든, 포천 국립수목원 등 다양한 봄가을 나들이 명소에서 진행됐다.

오는 5월 7일 경기도 가평군 아침고요수목원에서 진행되는 올해 행사는 20~50대 여성이라면 누구나 참여가 가능하며, 모녀, 자매, 친구 등 4인 이하의 팀을 이뤄 4월 23일까지 동국제약 블로그에 게시된 동행캠페인 참가자 모집 게시물을 통해 신청할 수 있다.

이번 행사에서 동국제약은 40명의 여성 참가자들과 수목원을 탐방하고, 정맥순환장애와 여성 갱년기 등 중년 여성 건강에 대한 정보를 공유할 예정이다. 현장에서는 가드닝(원예) 클래스와 건강 퀴즈 등 체험형 프로그램을 운영하며, 참가자들이 튤립과 철쭉, 수선화가 만개한 아침고요수목원의 봄 풍경을 배경으로 동반자와 추억을 남길 수 있는 사진 촬영 시간도 마련했다.

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동국제약 담당자는 "동행캠페인은 정맥순환장애와 여성 갱년기 질환의 관리 필요성과 중요성을 알리기 위해 마련된 프로그램"이라며, "이번 캠페인을 통해 봄꽃이 만개한 수목원에서 유익한 건강 정보도 얻고, 소중한 추억도 쌓길 바란다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com