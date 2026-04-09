코레일관광개발, 봄꽃 기차여행객 '고양국제꽃박람회' 할인 진행

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코레일관광개발이 고양국제박람회재단과 함께 봄꽃 기차여행 이용객에게 '2026 고양국제꽃박람회' 입장권 할인 혜택을 제공한다. 기차여행과 지역 대표 봄꽃 축제를 하나의 여행 경험으로 확대하기 위해 기획됐다.

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'꽃길열차' 등 코레일관광개발 봄꽃 여행 상품을 이용한 고객이라면, 여행 당일 코레일관광개발에서 발송한 안내 문자나 안내문을 현장 매표소에 제시하면 입장권을 정상가보다 20% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 할인은 박람회 개최 기간인 4월 24일부터 5월 10일까지 적용된다.

2026 고양국제꽃박람회는 경기도 고양시 일산호수공원 일원에서 17일간 열리는 국내 대표 봄꽃 축제다. 화훼 전시와 공연, 꽃 장터, 체험 행사 등으로 구성됐다.

코레일관광개발은 4월 한 달간 지역 축제·주제와 결합한 다양한 임시열차도 운행한다. 4월 12일 중앙선 연계 사찰 체험 상품을 시작으로, 4월 18일에는 '2026 대전사이언스페스티벌' 연계 가족여행 열차, 4월 25일에는 영월 단종문화제와 함께하는 역사 주제 열차가 차례로 출발할 예정이다.

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이우현 코레일관광개발 대표 직무대행은 "봄철 대표 축제와 철도 여행을 결합한 다양한 콘텐츠를 통해 고객들에게 차별화된 여행 경험을 제공하고자 한다"며 "지역 관광자원과 연계한 철도 관광상품을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com