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[경마] 벚꽃 만개한 렛츠런파크 서울, '지라시' 뜬다… 하이키·옥상달빛 등 출연

사진제공=한국마사회
사진제공=한국마사회

오는 4월 10일 오후 4시, 렛츠런파크 서울 88승마장 특설무대에서 정선희, 문천식의 지금은 라디오시대(이하 '지라시') 봄맞이 공개방송 '나왔다구YO!'이 열린다.

이번 공개방송은 벚꽃이 만개한 경마공원의 이색적인 풍경을 배경으로 88승마장에서 진행되며, 전 세대를 아우르는 다채로운 출연진이 무대를 장식할 예정이다. 90년대 대표 가수 현진영과 폭발적인 가창력의 김경호를 비롯해, 감성 보컬 벤, 실력파 걸그룹 H1-KEY, 그리고 따뜻한 감성으로 사랑받는 옥상달빛이 출연해 축제의 열기를 더할 것으로 기대된다.

사진제공=한국마사회
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한편, 렛츠런파크 서울에서는 3일부터 12일까지 열흘간 봄맞이 벚꽃축제 '馬시멜로'가 진행 중이다. 특히 주말에는 반려동물 무료 건강검진, 포니 승마체험, 야간 드론쇼 등 다양한 프로그램이 운영되며 관람객들의 발길을 끌고 있다.

한국마사회 관계자는 "도심 속 벚꽃 명소인 렛츠런파크 서울에서 라디오 공개방송과 공연을 함께 즐기며 잊지 못할 봄날의 추억을 만드시길 바란다"고 전했다.

이원만 기자 wman@sportschosun.com



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