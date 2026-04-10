대낮 절도범들과 맞선 보석상 모녀…15억원어치 털렸다

사진출처=ABC7

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국에서 보석상을 운영하는 모녀가 대낮 절도범들과 몸싸움을 벌여 화제다.

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특히 딸은 달아나는 범인들을 매장 밖까지 쫓아간 것으로 알려졌다.

ABC7, 뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 지난 8일(현지시각) 오후 뉴저지주 퍼스암보이에 위치한 보석가게에 복면을 쓴 절도범 4명이 들이닥쳤다.

이들은 망치로 매장 유리창을 부수고 침입해 진열된 보석들을 검은 봉투에 담기 시작했다.

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이때 매장을 운영하는 모녀는 물러서지 않고 맨몸으로 절도범들과 맞섰다.

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특히 딸은 도주 차량에 오르려는 범인 한 명의 옷을 붙잡고 놓지 않으며 끝까지 저항한 것으로 전해졌다.

범인들은 훔친 보석을 들고 도난 차량을 타고 현장을 빠져나갔으며, 피해액은 약 100만 달러(약 14억 7000만원)에 달하는 것으로 추정됐다.

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이 과정에서 어머니는 범인과 몸싸움을 벌이다 넘어져 팔과 다리에 타박상을 입었다.

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인근 상점 업주는 "딸이 남자처럼 싸웠다. 정말 용감했다"며 당시 상황을 전했다.

피해를 입은 모녀는 생계를 지키기 위해 필사적으로 대응할 수밖에 없었다고 밝혔다.

이들은 보험 가입이 어려운 상황이어서 절도 피해가 곧 생업의 위기로 이어질 수 있었던 것으로 전해졌다.

사건 발생 이후 경찰은 용의자 4명을 쫓고 있으며, 현재까지 체포된 인원은 없는 상태다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com