대한암협회, 창립 60주년 기념식 성료…"암의 끝, 당신의 시작" 새로운 100년 선언

[스포츠조선 장종호 기자] 사단법인 대한암협회(회장 이민혁)가 지난 9일 서울 웨스틴 조선 호텔에서 창립 60주년 기념식을 성황리에 마쳤다. 의료진, 후원사, 암 경험자 등 100여 명이 참석한 이번 행사는 지난 60년의 여정을 돌아보고, 새로운 100년을 향한 출발을 선언하는 자리로 마련됐다.

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1966년 보건사회부로부터 허가받아 출범한 대한암협회는 국내 최초의 암 관련 사단법인으로, 반세기 넘는 시간 동안 암 예방과 인식 개선, 환자 지원을 선도해온 대표적인 암 전문 비영리 민간단체다.

유방암 핑크리본 캠페인, 대장암 골드리본 캠페인, 자궁경부암 예방 캠페인 등 주요 암종에 대한 대국민 인식 개선 활동을 지속적으로 추진해왔으며, 국제항암연맹(UICC) 가입과 미국암협회(ACS)와의 교류를 통해 국제적인 암 퇴치 운동에도 동참해왔다.

이번 60주년 기념식은 협회가 걸어온 길을 되짚고 앞으로의 역할을 재정립하는 전환점으로서의 의미를 담았다. 협회는 이날 '암의 끝, 당신의 시작'이라는 새로운 비전 슬로건을 선포하며, 암 치료 이후의 삶까지 함께하는 동반자로서의 역할을 강화하겠다는 방향성을 분명히 했다. 이 슬로건은 암을 단순히 극복해야 할 질병이 아닌 삶의 새로운 국면을 맞이하는 계기로 바라보는 인식 전환을 담고 있으며, 치료 이후 이어지는 심리적 회복과 사회 복귀의 과정까지 함께 지원하겠다는 의지를 담고 있다.

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대한암협회는 그간 '암 생존자'라는 표현 대신 '암 경험자'라는 용어를 제안하고 확산시키며, 환자를 수동적 존재가 아닌 주체적 삶의 당사자로 바라보는 사회적 인식 변화를 이끌어왔다. 2018년 RE-SET 캠페인을 시작으로, 2020년 정서 회복 프로그램 '고잉온', 2024년 2030 청년 대상 '위케어 리셋' 캠페인 등 다양한 사업을 통해 암 경험자의 사회 복귀와 삶의 질 향상을 지원해왔다.

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오유경 아나운서(대한암협회 이사)의 사회로 진행된 이날 행사는 이민혁 회장의 개회사를 시작으로, 라선영 대한암학회 이사장과 최귀선 국가암정보센터 본부장의 축사가 이어졌다. 이어 협회의 활동을 함께해온 주요 후원사(에스티로더 컴퍼니즈 코리아, 올림푸스한국, 한화생명보험, 한국오노약품공업, 유한재단)에 대한 감사패 전달이 진행됐으며, 지난 60년간의 여정을 담은 영상 상영을 통해 협회의 발자취를 되짚는 시간도 마련됐다.

2부에서는 60주년 비전 퍼포먼스와 함께 참석자 전원이 응원봉을 밝히는 세리머니가 진행됐다. 각자의 손에 들린 빛이 하나로 모이며 '암의 끝이 새로운 시작으로 이어진다'는 메시지를 상징적으로 표현했다. 이어 암 경험 청년과 비경험 청년으로 구성된 '위하모니아' 크루의 합창 공연이 이어지며, 암을 딛고 새로운 삶을 시작하는 이들의 이야기가 무대 위에서 전해졌다.

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행사에 참여한 암 경험자 A씨는 "항암 치료 중 극심한 우울감을 겪었지만 협회의 프로그램을 통해 삶의 방향을 다시 찾을 수 있었다"며 "협회에 진심으로 감사하며 이러한 경험이 더 많은 사람들에게 전달되길 바란다"고 말했다.

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대한암협회 이민혁 회장은 "60갑자가 한 바퀴를 돌아 다시 시작점에 서듯, 오늘 이 자리는 지난 60년을 명예롭게 매듭짓고 새로운 100년을 향해 나아가는 역사적인 출발점"이라며 "암 경험자들이 일상으로 돌아와 삶을 다시 시작할 수 있도록, 전문성과 노력을 바탕으로 가장 신뢰받는 동반자가 되겠다"고 포부를 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com