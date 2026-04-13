티앤씨재단, 2026 고교 장학생 선발…"월 1~2회 참여 기본, 3년 간 활동"

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테앤씨재단이 2026년 고등학생 장학생 '펠로(Fellow)'를 모집한다고 13일 밝혔다. 고등학생 장학생 펠로는 공감 역량과 사회문제 해결 능력을 함양하는 3년 집중 육성 장학 프로그램이다.

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티앤씨재단에 따르면 펠로 모집 대상은 2026년 고등학교 1학년 또는 해당 연령의 청소년으로 활동 기간은 2026년 7월부터 2029년 2월까지 3년이다.

월 1~2회 가량 펠로 활동에 적극 참여해야한다. 고등학교 3학년 기간에는 학업에 집중할 수 있도록 프로그램이 조정된다.

선발된 펠로 장학생은 공감의 현장을 직접 찾아가는 '공감탐방', 사회문제 해결 방안을 기획하고 실행하는 '사회혁신 프로젝트', 다양한 분야의 전문가와 만나는 '비전렉처', 자기 이해와 공감 능력을 키우는 '놀자캠프', '공감 대화 프로그램', '미디어 리터러시' 교육, '디자인 씽킹' 교육, 대학생 장학생 멘토링 등 다채로운 프로그램에 참여한다. 지원자에게는 참여도에 따른 인센티브 장학금도 지급되며, 재단 내 다른 장학금과도 중복 지원이 가능하다.

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나석권 티앤씨재단 이사장은 "자신만의 질문을 품고 세상을 더 깊이 이해하고 싶은 청소년들의 많은 지원을 기대한다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com