프로축구 선수, 기내 폭탄 협박 혐의 체포…"모두 폭발할 것" 증언도

사진출처=X, 인포베

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[스포츠조선 장종호 기자] 현역 프로축구 선수가 기내에서 폭탄 협박을 한 혐의로 체포됐다.

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인포베 등 남미 매체들에 따르면, 11일(현지시각) 아르헨티나의 프로 축구 2부리그 팀 히므나시아 후후이의 수비수 헤수스 다비드 에밀리아노 엔드리치(32)는 팀 원정 이동 중 비행기에서 부적절한 발언을 한 혐의를 받고 있다. 부에노스아이레스로 향하는 플라이본디의 항공편이 이륙을 준비하던 중, 엔드리치가 "폭탄"이라는 단어를 외친 것으로 전해졌다. 일부 승객은 "그가 모두 폭발할 것이라고 말했다"고 주장하기도 했다.

이로 인해 비행기는 즉시 대피 조치가 내려졌으며, 폭발물 처리반이 투입돼 기체 전반에 대한 정밀 수색이 진행됐다. 이 과정에서 항공편 지연과 결항이 이어지며 수천명의 승객이 불편을 겪은 것으로 알려졌다.

엔드리치는 기내에서 경찰에 체포돼 수갑이 채워진 채 끌려나갔다.

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항공사 측은 "정해진 보안 절차에 따라 즉각 대응했다"며 "이번 사건으로 하루 운항 전반에 차질이 발생했다"고 밝혔다. 이어 "책임자에 대한 법적 대응도 검토 중"이라고 덧붙였다.

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논란이 확산되자 구단 역시 강경 대응을 시사했다. 구단 회장 발테르 모랄레스는 현지 라디오 인터뷰에서 "현재 상황을 평가 중이며 계약 해지 가능성도 배제할 수 없다"고 밝혔다.

그는 "그런 상황에서 위험한 농담은 용납될 수 없다"고 지적했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com