대한성형안과학회 신임 회장에 이정규 교수…"학술적 위상 강화"

[스포츠조선 장종호 기자] 중앙대학교병원 안과 이정규 교수가 대한성형안과학회 제21대 회장에 취임했다. 신임 회장의 임기는 1년으로, 이정규 교수는 2027년 4월까지 학회를 이끌게 된다.

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성형안과는 눈꺼풀을 비롯해 눈 주위 구조의 기능적·미용적 회복을 다루는 안과의 세부 전공 분야다.

안검하수, 눈물길 질환, 갑상선안병증, 안와 종양 및 골절, 외상, 의안 수술, 안검경련 등 다양한 질환을 진단하고 치료한다. 대한성형안과학회는 관련 연구와 학술 교류를 위해 1987년 창립됐으며, 현재 약 300여 명의 회원이 활동하고 있다.

신임 회장 이정규 교수는 고려대학교 의과대학을 졸업하고, 동 대학원에서 박사 학위를 취득했다. 미국 캘리포니아대학교 샌디에고(UCSD)와 일본 세이레이 하마마츠 병원에서 안성형 및 안와 분야 연수를 받았다. 대한안과학회 학회지 편집간사를 역임하는 등 학술 활동을 이어왔으며, 보험위원과 한국보건의료연구원 의료기술재평가 자문위원으로 활동하며 정책 및 제도 분야에서도 경험을 쌓아왔다.

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중앙대병원에서 갑상선안병증을 비롯해 눈물길·눈꺼풀 질환, 안와 종양 및 외상 등 성형안과 분야를 중심으로 진료해 왔으며, 특히 안와감압술 분야에서 국내 최다 수술 경험을 보유한 갑상선안병증 분야의 권위자로 평가받고 있다. 또한 국내 최초로 컴퓨터 내비게이션 시스템을 안와감압술에 적용해 수술의 정밀도를 높이고 합병증 감소에 기여해왔다.

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이정규 교수는 "대한성형안과학회의 학술적 위상을 더욱 강화하고, 변화하는 진료 환경에 맞는 학문적 기반을 마련하는데 힘쓰겠다"며 "회원 간 유대 강화와 젊은 의사들의 성장을 지원해 학회의 지속적인 발전을 이끌어 나가겠다"고 포부를 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com