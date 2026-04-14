물 위의 승부, 저울 위에서 시작된다… 경정 '체중 관리'의 세계

미사경정장에서 열린 경정 경주에서 우승을 차지한 선수가 손가락을 치켜들며 기뻐하고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

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경정에서 승부를 가르는 요소는 다양하다. 그중에서도 선수들이 가장 민감하게 관리하는 부분은 바로 체중이다. 수면 위를 질주하는 경정의 특성상 선수의 체중은 경기력에 직접적인 영향을 미친다. 같은 성능의 모터를 배정받더라도 무게가 가벼울수록 수면 저항이 줄어들어 모터의 힘을 보다 효율적으로 끌어낼 수 있기 때문이다.

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결국 체중 관리 여부는 스타트와 직선 주로의 탄력, 경주 전개에까지 영향을 줄 수 있어 선수들에게 중요한 경쟁력으로 꼽힌다.

이 때문에 선수들은 원하는 체중을 맞추기 위해 철저한 관리에 나선다. 식단 조절과 꾸준한 운동으로 몸 상태를 유지하고, 필요할 경우 사우나 등을 활용해 체중을 세밀하게 조정한다. 출전을 앞둔 선수들은 수백 그램의 차이에도 민감하게 반응하며 목표 체중을 유지하려 노력한다. 경정에서는 작은 체중 변화도 경기력에 영향을 줄 수 있어 선수들의 관리 역시 매우 세밀하게 이루어진다.

반대로 체중이 지나치게 가벼운 선수들에게도 관리가 필요하다. 특히 여자 선수들의 경우 기본 체중이 낮아 오히려 체중을 늘려야 할 때도 있다. 이때는 식사량을 늘리거나 근력 운동을 병행해 적정 체중을 유지한다. 지나치게 가벼운 몸 상태는 균형 유지나 경기력에 영향을 줄 수 있기 때문에 선수들은 자신에게 가장 적합한 몸 상태를 찾는 데 많은 노력을 기울인다.

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경정은 과도한 감량 경쟁으로 인한 건강 문제를 예방하기 위해 '최저 체중 제도'를 운영하고 있다. 현재 기준은 여자 선수 51㎏, 남자 선수 55㎏ 이상이다. 이 기준에 1g이 부족하더라도 500g의 납판이나 납조끼를 추가로 장착해야 한다. 이는 무리한 감량을 방지하고 선수들의 신체 보호와 공정한 경쟁 환경을 만들기 위한 장치다.

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체중 측정도 엄격하게 진행된다. 출전 선수들은 회차 동안 두 차례 체중 검사를 받는다. 먼저 입소 직후 장신구 등을 제거한 상태에서 1차 계측을 하고, 이후 경주 시작 약 2시간 전에 다시 체중을 측정한다. 이렇게 측정된 체중 정보는 경정 팬들에게 공개돼 경주를 분석하는 데 참고 자료로 활용되기도 한다.

미사경정장에서 열린 경정 경주에서 선수들이 턴 마크를 돌며 경합을 벌이고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

그런데 경정에서 체중이 가볍다고 해서 무조건 유리한 것은 아니다. 가벼운 선수는 직선 주로에서 탄력을 받을 수 있지만, 스타트 감각과 턴 마크 공략 능력, 정교한 조종술이 뒷받침되지 않으면 경쟁력을 유지하기 어렵다. 여기에 모터 성능과의 궁합, 경주 운영 능력 등 다양한 요소가 맞아떨어져야 좋은 성적을 기대할 수 있다. 반대로 체중이 다소 무거운 선수는 선회 시 중심 이동이 안정적이고 바람이나 수면의 너울 영향을 상대적으로 덜 받는 장점이 있다.

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그러나 가벼운 선수들과의 경합에서는 작은 실수 하나에도 승기를 내줄 가능성이 높다. 실제로 체중이 60㎏을 넘는 선수 중에서는 경정을 대표하는 간판급 스타가 많지 않은 것도 이런 이유와 무관하지 않다.

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결국 경정은 단순한 체중 경쟁이 아니라 기술과 전략, 장비가 어우러지는 종합 스포츠다. 그럼에도 체중 관리는 선수들의 기본 경쟁력을 좌우하는 중요한 요소다. 수면 위에서 펼쳐지는 치열한 승부 뒤에는 단 1g까지 계산하며 몸 상태를 관리하는 선수들의 보이지 않는 노력이 숨어 있다.

이원만 기자 wman@sportschosun.com