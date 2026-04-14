KT, '파트너스데이 2026' 개최 "중소·벤처 성장 생태계 강화"

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KT가 '제11회 KT 파트너스데이 2026(KT 파트너스데이)'를 개최했다고 14일 밝혔다. KT 파트너스데이는 협력사와 성과 공유 및 소통을 위한 자리다.

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올해 KT파트너스데이에는 KT 박윤영 대표를 비롯해 임동연 KT 파트너스협의회 회장, 이달곤 동반성장위원회 원장 등을 비롯해 KT 본사 및 협력사 임직원등이 참석했다. 박윤영 KT 대표는 KT파트너스데이에서 협력사와 상생이 KT 본질을 강화하는 중요한 요소라고 강조했다.

KT에 따르면 2026년 협력사와 협력 방향은 본질, 성장, 상생으로 설정했다. 가격 중심의 경쟁 구조에서 벗어나 품질과 기술 중심의 경쟁 체계로 전환도 추진한다. 품질 우수 협력사에 대해 물량 배정 우대와 다년계약 추진 등 인센티브를 확대하고, 장비 도입·운영·폐기 전 과정에 대한 보안 기준을 강화해 구매 품질과 안정성을 높이는 형태로 운영될 전망이다.

KT는 협력사 사업 경쟁력 강화를 위해 자체 재원과 민관 공동재원을 활용한 사업화 지원도 추진한다. '판교 오픈 이노베이션 센터'를 중심으로 창업 공간을 확대하고, 투자 유치 연계를 통해 중소·벤처기업에 대한 성장 지원을 강화하는 식이다.

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권혜진 KT SCM실장(전무)은 "협력사와 신뢰를 기반으로 서로의 강점을 결합, 함께 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com