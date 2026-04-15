보스(BOSS), 호주 오픈 공식 의류 후원… 2027년부터 글로벌 파트너십 전개

테일러링ㆍ스포츠 감성 결합… 4,000명 유니폼ㆍ캡슐 컬렉션까지 확장

사진 제공: 보스

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독일 휴고보스 그룹의 프리미엄 라이프스타일 브랜드 보스(BOSS)가 2027년부터 호주 오픈(Australian Open)의 공식 의류 후원사(Official Lifestyle Outfitter)로 참여하는 파트너십을 공개했다. 이번 협업은 스포츠와 문화 영역을 아우르는 새로운 시도를 의미하는 프로젝트다.

보스는 첫 서브부터 마지막 챔피언십 포인트까지 이어지는 경기 전 과정에서 정교한 테일러링과 스포츠 감성을 결합한 스타일을 선보이며, 차별화된 프리미엄 경험을 제공할 계획이다.

이번 파트너십은 보스와 호주 오픈이 공유하는 '야망, 퍼포먼스, 자신감'이라는 가치에 기반한다. 보스 문화 전략의 핵심으로 추진되는 이번 협업은 글로벌 팬과의 접점을 확대하는 플랫폼 역할을 하게 된다. 이를 통해 보스는 컬렉션과 앰버서더를 적극적으로 소개하며 브랜드 가치를 전 세계에 전달할 방침이다.

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휴고보스 CEO 다니엘 그리더(Daniel Grieder)는 "호주 오픈은 세계적으로 역동적이고 주목받는 스포츠 이벤트 중 하나"라며 "탁월함과 혁신, 특별한 경험 창출이라는 공통 가치를 지닌 두 브랜드의 자연스러운 결합"이라고 설명했다. 이어 "테니스는 보스 DNA와도 맞닿아 있으며, 이번 파트너십은 글로벌 팬과의 소통을 강화하는 전략적 이정표"라고 덧붙였다.

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테니스 오스트레일리아 CEO 크레이그 타일리(Craig Tiley)는 "호주 오픈은 단순한 경기 이상의 의미를 지닌 이벤트"라며 "보스와 함께 대회의 분위기와 혁신, 그리고 팬과의 소통 방식을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

보스는 공식 의류 후원사로서 대회의 시각적 정체성을 재정의한다. 약 4,000명에 달하는 스태프와 운영 요원, 심판, 볼키즈의 의상을 전담하며 멜버른 파크 전반에 통일된 미학을 구현할 예정이다. 세련된 색조와 테일러링 노하우, 멜버른 기후에 맞춘 기능성 실루엣이 결합된 디자인이 특징이다.

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로드 레이버 아레나(Rod Laver Arena)를 포함한 주요 경기장 전반에는 보스 브랜딩이 적용된다. 동시에 레플리카 팀웨어, 굿즈, 오프 코트 캡슐 컬렉션 등으로 협업이 확대된다. 팝업 스토어와 몰입형 팬 이벤트, 다양한 특별 행사도 진행되며 온ㆍ오프라인 스토어를 통해 멜버른의 에너지를 글로벌 팬들에게 전달할 계획이다.

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보스는 1980년대 데이비스 컵(Davis Cup) 15년 후원을 시작으로 테니스와의 인연을 이어왔다. 최근에는 테일러 프리츠(Taylor Fritz), 마테오 베레티니(Matteo Berrettini), 노마 노하 아쿠구에(Noma Noha Akugue), 엘라 자이델(Ella Seidel)을 앰버서더로 기용했으며, 2022년부터는 슈투트가르트 '보스 오픈' 타이틀 스폰서로 활동 중이다.

보스는 이번 협업을 통해 글로벌 테니스 무대에서 브랜드 입지를 강화하고, 스포츠와 문화의 접점에서 스타일을 선도하는 패션 브랜드로서의 위상을 공고히 할 계획이다.