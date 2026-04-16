에이션패션 폴햄키즈, 론칭 10주년 "Happy Friendship, 10th Anniversary" 프로모션

에이션패션(대표 박희찬)이 전개하는 캐주얼 패션 브랜드 폴햄키즈(POLHAM KIDS)가 론칭 10주년을 맞아 'Happy Friendship 10th Anniversary'를 타이틀로 특별 프로모션을 시작했다. 이번 캠페인은 폴햄키즈가 지난 10년간 아이들과 함께 시간을 보내며 성장해온 브랜드라는 점에 주목해, 단순한 기념을 넘어 '함께해온 우정'의 의미를 전하는 데 초점을 맞췄다.

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폴햄키즈는 10주년을 기념해 34월 22일까지 전국 오프라인 매장과 온라인 자사몰 '굿웨어몰'에서 인기 아이템 10종을 1만9,900원부터 3만9,900원까지 최대 50% 할인된 가격으로 선보인다. 대표 아이템으로는 가볍고 쾌적한 착용감이 돋보이는 티셔츠와 바람막이 라인업이 포함된다.

관계자는 "폴햄키즈는 아이들과 같은 시간을 보내며 자연스럽게 함께 성장해온 브랜드"라며 "그동안 보내주신 관심과 사랑에 대한 감사의 마음을 이번 캠페인에 담았다"고 전했다. 이어 "앞으로도 고객과의 소중한 관계를 이어갈 수 있도록 꾸준히 노력해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편, 10만원 이상 구매 고객에게는 '미니 가방 키링'을 사은품으로 증정한다. 자세한 이벤트 내용은 폴햄키즈 공식 인스타그램 채널을 통해 확인할 수 있다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com