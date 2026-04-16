밴스 美 부통령 "교황, 말 조심해야 돼"…중동 전쟁 발언 직격

연설 중인 JD 밴스 미국 부통령 AP연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령에 이어 JD 밴스 부통령도 교황에 대한 독설을 내뱉어 논란이 일고 있다.

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중동 전쟁을 둘러싼 교황의 비판을 반박하는 연설 도중 청중의 야유를 받은 것이다.

데일리메일 등 외신들에 따르면 밴스 부통령은 14일(현지시각) 미국 조지아주에서 열린 한 행사에서 연설을 하던 중, 전쟁을 "비이성적이고 비인간적"이라고 규정한 교황 레오14세의 발언을 겨냥해 반박에 나섰다.

그는 교황이 평화의 메시지를 전하는 역할은 존중한다면서도, 신학적 발언에는 신중해야 한다고 주장했다.

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"하느님은 결코 칼을 드는 자의 편이 아니다"라는 교황의 발언에 대해 밴스는 "나치로부터 프랑스를 해방시킨 미국인의 편에 하느님이 있었는가, 홀로코스트 수용소를 해방한 미국인의 편에 있었는가"라고 반문했다.

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이어 "나는 그 답이 '그렇다'고 생각한다"고 말했다.

이 과정에서 한 청중이 "예수는 집단학살을 지지하지 않는다"고 소리쳤고, 이에 밴스는 "지금 소리치는 사람, 당신의 주장에도 답하겠지만 먼저 이 질문에 답하겠다"고 대응했다.

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밴스는 이어 "교황이 신학 문제에 대해 발언할 때는 진실에 기반해 신중해야 한다"며 "이는 성직자에게 기대하는 기본적인 자세"라고 강조했다.

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앞서 교황은 "전쟁은 그만둬야 한다"며 "권력 과시와 폭력은 중단돼야 한다"고 공개적으로 촉구한 바 있다.

이에 대해 트럼프 대통령도 강하게 반발했다. 그는 자신의 SNS를 통해 "이란은 최근 두 달 동안 최소 4만 2000명의 무고한 시위대를 살해했다"며 "이란의 핵무기 보유는 절대 용납할 수 없다"고 주장했다.

트럼프 대통령은 교황을 향해 "범죄 대응에 약하고 외교 정책에도 부적절하다"고 비판하며 "정치인이 아니라 훌륭한 교황 역할에 집중해야 한다"고 직격했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com