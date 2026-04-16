"올해도 6000그루 심는다"…현대지에프홀딩스, '탄소중립의 숲' 조성 기념행사 진행

◇16일 경기도 용인시 처인구 이동읍 묵리 '제2호 현대백화점그룹 탄소중립의 숲'에서 윤영식 현대지에프홀딩스 부사장(사진 오른쪽)과 송준호 북부지방산림청장(사진 가운데), 김석권 생명의숲 대표(사진 왼쪽)이 기념 사진을 촬영하고 있다.사진제공=현대백화점그룹

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현대백화점그룹 지주회사인 현대지에프홀딩스가 16일 '탄소중립의 숲' 조성 기념행사를 진행했다. 이날 경기도 용인시 처인구 이동읍 묵리에서 진행된 행사에는 윤영식 현대지에프홀딩스 부사장과 송준호 북부지방산림청장, 김석권 생명의숲 대표 등 관계자 60여 명이 참석했다.

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일상생활과 산업활동 등을 통해 배출되는 이산화탄소를 다시 흡수하기 위해 조성하는탄소중립의 숲은 산림청이 현대백화점을 포함한 민간 기업 및 시민단체 등과 공동으로 추진중인 민관협력 사업이다.

현대백화점그룹은 지난 2022년부터 경기도 용인시 처인구 백암면 박곡리 일대 약 16.5ha(약 5만평)에 나무 3만 그루를 식재해 제1호 탄소중립의 숲을 조성한데 이어, 지난해부터는 1호 숲 인근인 이동읍 묵리에 9ha(약 3만 평) 규모의 제2호 탄소중립의 숲을 조성하고 있다. 제2호 탄소중립의 숲에는 지난해까지 약 6000 그루의 나무를 식재했으며, 올해도 약 6000 그루의 나무를 심을 예정이다. 이와 동시에 오는 2027년까지 제1호 탄소중립의 숲의 안정화를 위해 풀베기, 덩굴제거 등 숲가꾸기 작업도 함께 지속해 나간다는 방침이다.

윤영식 현대지에프홀딩스 부사장은 "앞으로도 탄소중립의 숲 조성 외에도 기후 위기 대응을 위한 다양한 친환경 활동을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com