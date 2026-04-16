'2026 국가산업대상' 이너뷰티 부문 대상에 동아제약 아일로 선정

◇동아제약 아일로. 사진제공=동아제약

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'2026국가산업대상'에서 동아제약의 이너뷰티 브랜드 '아일로(ILO)'가 이너뷰티 부문 대상을 수상했다.

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산업정책연구원이 주관하고 산업통상자원부와 중소벤처기업부가 후원하는 2026 국가산업대상은 산업별로 우수한 성과를 이룬 기업과 기관, 브랜드를 선정한다.

동아제약 아일로는 국내 이너뷰티 시장에서의 지속적인 성장과 제품 혁신, 글로벌 성과 등을 인정받아 이너뷰티 부문 수상자로 선정됐다.

2022년 론칭한 아일로는 '내면에서부터 건강하게 빛나는 아름다운 자신감'을 브랜드 가치로 내세우며, 체감 가능한 변화를 제공하는 이너뷰티 솔루션을 선보이고 있다. 현재 스킨 이너뷰티와 슬리밍 두 가지 라인을 운영하며, 피부 건강과 체형 관리 등 라이프스타일 전반을 아우르는 포트폴리오를 구축했다. 아일로는 제약사 기반의 연구 역량과 설계를 바탕으로 카카오톡 선물하기 1위, 올리브영 온라인몰 판매 랭킹 1위를 기록한 바 있다. 또한, 일본과 미국 등 해외 시장에도 진출하며 글로벌 시장 경쟁력을 확대하고 있다.

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동아제약 관계자는 "아일로는 검증된 연구와 과학적 데이터를 기반으로 소비자가 실제 변화를 체감할 수 있는 제품 설계를 지향하는 브랜드"라며 "이너뷰티 전반을 아우르는 다양한 솔루션을 통해 건강한 아름다움의 기준을 제시해 나가겠다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com