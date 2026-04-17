신세계그룹·리플렉션 AI, 'AI 리테일 혁신' 본격화…유통 6대 분야에 첨단 AI 접목

◇지난달 신세계그룹과 리플렉션 AI가 '한국 소버린 AI 팩토리 건립을 위해 진행한 전략적 파트너십 MOU'. 왼쪽부터 Misha Laskin 리플렉션 AI CEO, 하워드 러트닉 미국 상무부 장관, 정용진 신세계그룹 회장. 사진제공=신세계그룹

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신세계그룹과 미국 인공지능(AI) 기업 리플렉션 AI(Reflection AI)이 17일 "미래 유통업에 최적화된 AI 기반 리테일 사업 모델을 구현해 생산성을 높이고 고객 만족도를 향상시킬 것"이라고 밝히고, 리테일 전반에 AI를 접목하는 프로젝트 본격 추진을 선언했다.

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지난달 미국 샌프란시스코에서 MOU를 통해 AI 데이터센터 건립·공동 운영과 유통업·AI 시너지 전략을 실행하기로 한 양사는'첨단 AI를 통한 리테일 혁신'에 가속도를 내고 있다.

양사가 힘을 합쳐 AI를 접목할 리테일 영역은 상품 소싱에서부터 발주, 가격 책정, 물류, 재고관리, 고객관리 등 6개로 사실상 유통 전 과정을 포함한다.

고객이 '가장 원하는' 상품을 '제때' 찾아 공급하고 '최적의 가격'으로 판매할 수 있고, 원산지로부터의 운송과 고객에게 배달하는 배송 등 물류와 재고 관리에서도 비효율은 줄어들게 된다. 즉 생산성 증대로 기업 가치는 올라가고 고객은 더 큰 만족을 얻게 된다는 설명이다.

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이마트가 AI 리테일 혁신 선봉에 선다. 이마트 실무그룹은 이달 말 한국을 찾는 리플렉션 AI와 만나 실행 방안 논의에 착수한다. 리플렉션 AI는 미샤 라스킨 CEO를 비롯해 프로젝트를 담당할 임직원들이 방한해 이마트를 만나고 신세계그룹 경영진과도 워크숍을 가질 예정이다. AI 데이터센터 건립과 운영을 위한 사업 모델 논의도 한층 구체화될 것으로 보인다.

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한편 신세계그룹은 '선택과 집중'을 위해 오픈AI와의 협업 논의는 중단하기로 했다.

신세계그룹 관계자는 "리플렉션 AI와의 협업을 바탕으로 AI를 그룹 미래 비전의 새로운 한 축으로 삼고 동시에 AI를 활용한 기존 사업의 혁신을 기민하게 진행해 지속가능한 성장을 이루고 더 큰 고객 만족을 실현할 것"이라고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com