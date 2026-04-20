키움증권, 퀴즈풀고, 투자하고, 절세까지! 코스닥벤처펀드 쓰리고 이벤트

사진제공=키움증권

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키움증권이 코스닥벤처펀드 투자 활성화를 위해 4월 20일부터 6월 30일까지 '코스닥벤처펀드 쓰리고 이벤트'를 진행한다. 퀴즈 참여, 투자, 절세까지 총 3가지 혜택을 한번에 누릴 수 있도록 기획됐다.

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첫째, 이벤트 기간 중 코스닥벤처펀드 관련 퀴즈를 풀고 정답을 확인한 고객에게 코스닥벤처펀드 매수 쿠폰 5000원을 즉시 발급한다. 선착순 2026명에게 제공된다.

둘째, 이벤트 기간 내 코스닥벤처펀드를 100만원 이상 순매수한 고객을 대상으로 추첨을 통해 경품을 지급한다. 아이패드 mini(256G) 1명, 신세계상품권 10만원 5명, 네이버페이 5만원 10명, 네이버페이 1만원 100명 등이다.

셋째, 코스닥벤처펀드는 절세 혜택도 제공한다. 2028년까지 연간 투자금액의 10%(최대 200만원 한도, 전 금융권 합산)에 대해 소득공제가 가능하다. 다만 3년 이상 보유해야 하며, 가입일로부터 3년 이내 중도환매 시 기 신청한 소득공제 금액이 추징될 수 있어 유의해야 한다.

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키움증권 관계자는 "이번 이벤트는 투자에 대한 진입장벽을 낮추고 고객들이 자연스럽게 코스닥벤처펀드를 경험할 수 있도록 기획했다"며 "앞으로도 고객 중심의 다양한 투자 콘텐츠와 혜택을 지속적으로 제공할 것"이라고 말했다. 이벤트에 관한 자세한 내용은 키움증권 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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이원만 기자 wman@sportschosun.com