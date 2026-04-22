중풍으로 불리는 뇌졸중 '골든타임', 4.5시간인 이유?

AI 생성 이미지. 자료제공=대한뇌졸중학회

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[스포츠조선 장종호 기자] 뇌졸중은 뇌혈관이 막히거나 터지면서 발생하는 대표적인 뇌혈관 질환이다. 흔히 '중풍'이라고 부르기도 하는 이 질환의 정확한 명칭은 '뇌졸중'이다. 높은 사망률 뿐만 아니라, 반신마비, 언어장애 등 심각한 후유증을 남겨서 삶의 질을 매우 떨어뜨릴 수 있기 때문에 조기 치료가 무엇보다 중요하다.

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특히 뇌졸중 치료에서 자주 언급되는 것이 '4.5시간의 골든타임'이다. 뇌졸중 증상이 나타난 뒤 이 시간 안에 치료를 시작하면 회복 가능성이 높다.

이에 대해 인제대학교 일산백병원 뇌졸중센터장 박홍균 신경과 교수는 "혈관이 막힌 상태가 지속될수록 점점 더 많은 뇌세포가 손상되기 때문에 가능한 한 빠른 치료가 필요하다"며 "후유증을 최소화하기 위해서는 뇌졸중 발생 후 치료 시간이 매우 중요하다"고 말했다.

뇌졸중 가운데 가장 흔한 형태는 뇌경색(허혈뇌졸중)이다. 이는 혈관이 혈전으로 막히면서 뇌 조직에 혈액 공급이 차단되는 질환이다. 이때 막힌 혈관을 녹이는 치료가 정맥내 혈전용해제(tPA) 치료다.

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현재 의료계에서는 증상 발생 후 4.5시간 이내에 정맥내 혈전용해제 투여를 표준 치료 기준으로 권고하고 있다. 여러 연구에서 증상 발생 후 4.5시간 이내에 혈전용해제를 투여한 환자가 치료받지 않은 환자보다 기능 회복 결과가 더 좋았다는 사실이 확인됐다.

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실제 뇌졸중 환자에서 증상 시작 후 4.5시간 이내에 병원에 도착해 치료를 받은 경우, 중증 후유증을 남기지 않고 일상생활이 가능한 상태로 회복될 확률이 4.5시간 이후에 도착한 환자보다 10~20%포인트 정도 높은 것으로 보고되고 있다.

다만 4.5시간 이내라고 하더라도 더 일찍 투여할 수록 치료효과와 안전성이 더 크므로, 뇌졸중이 의심되는 증상이 발생했다면 가급적 빠른 시간 내에 가까운 병원의 응급실로 가는 것이 중요하다. 특히, 대한뇌졸중학회 인증 뇌졸중센터를 운영하는 병원이면 환자들에게는 도움이 더 될 수 있다.

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박홍균 교수는 "시간이 지날수록 막힌 혈관 주변의 뇌세포가 점차 괴사하면서 살릴 수 있는 뇌 조직이 줄어든다"며 "혈전을 녹이는 혈전용해제 치료는 빠를수록 효과가 크지만, 지연될 경우 출혈 등 부작용 위험이 커져 치료 이득이 감소할 수 있어 신속한 치료가 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

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뇌졸중은 무엇보다 증상을 빨리 알아차리는 것이 중요하다. 대표적인 증상으로는 한쪽 팔다리에 힘이 빠지는 편측마비, 발음이 어눌해지는 언어장애, 얼굴이나 팔다리의 감각 이상, 갑작스러운 시야장애, 심한 어지럼증, 한 번도 경험하지 못한 극심한 두통 등이 있다. 대한뇌졸중학회에서는 '이웃, 손, 발, 시선' 이라는 문구를 만들어서 홍보하고 있다.

우선 ▲'이웃(얼굴)'은 '이~' 하고 웃거나 이를 드러낼 때, 얼굴 한쪽이 마비되어 입꼬리가 올라가지 않고 비뚤어져 보인다. ▲손(팔)은 두 팔을 앞으로 나란히 뻗었을 때, 마비된 쪽 팔이 아래로 떨어지거나 힘없이 처진다. ▲발음(말)은 발음이 어눌해지거나, 다른 사람의 말을 이해하지 못하거나, 하고 싶은 말을 제대로 표현하지 못한다. ▲시선(눈)은 시선이 한쪽으로 치우치거나, 시야의 한쪽이 보이지 않는다(예: 양쪽 눈 모두에서 한쪽 방향이 보이지 않는 경우).

박홍균 교수는 "뇌졸중 의심 증상이 나타나면 잠시 기다려보겠다는 생각을 버리고 즉시 119를 통해 병원을 찾아야 한다"며 "증상이 일시적으로 나타났다가 호전된 경우라고 하더라도 1주일 이내에 약 12%, 3개월 이내에 약 18%의 환자에서 실제로 뇌졸중이 발생을 하기 때문에, 치료 시기를 놓치지 않는 것이 후유증을 줄이고 생존율을 높이는 가장 중요한 방법"이라고 강조했다.

한편 뇌졸중은 생활습관 관리로 상당 부분 예방이 가능하다. 고혈압, 당뇨병, 고지혈증, 흡연, 과음, 비만, 운동 부족 등은 대표적인 위험 요인이다. 전문가들은 금연·금주, 규칙적인 운동, 적절한 체중 유지, 혈압·혈당·콜레스테롤 관리가 뇌졸중 예방의 핵심이라고 강조한다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com