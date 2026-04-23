'특허 리스크' 대응 역량 강화…한국제약바이오협회, '미국 Life Sciences 특허 대응 실무교육' 개설

◇한국제약바이오협회 전경. 사진제공=한국제약바이오협회

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제약업계 현장에서 특허침해분석(Freedom to Operate, 이하 FTO) 검토 없이 사업을 진행하다 협상이 무산되거나, 기업 실사 과정에서 지식재산(IP) 이슈가 불거져 거래가 지연되는 사례가 빈번히 발생하고 있는 가운데, 한국제약바이오협회가 '미국 Life Sciences 특허 대응 실무교육'을 개설한다.

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미국 시장 진출을 추진하거나 검토 중인 Life Sciences 기업의 R&D·IP 담당자, 사업개발(BD)·경영기획 담당자, 임원 및 의사결정자가 대상으로, 정원은 50명 이내다. 수강신청은 6월 5일까지 협회 홈페이지 > 패밀리 사이트 > 교육센터에서 가능하다.

오는 6월 12일 협회 4층 강당에서 진행되는 이번 교육은 기술수출·파트너링· 해외임상 등 글로벌 진출을 추진하는 제약바이오 기업들이 공통적으로 직면하는 미국 특허 리스크에 선제적으로 대응할 수 있는 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

교육은 총 3개 세션으로 구성된다. 참가자들은 ▲미국 Life Sciences 특허 분쟁의 현실과 FTO의 기본 개념 및 실무상 고려사항 ▲미국 특허 회피(Design-Around) 전략과 글로벌 분쟁 동향 ▲R&D 단계에서의 글로벌 IP 전략 및 사업화 준비사항 등을 학습하게 된다. 이를 통해 미국 IP 환경에 대한 이해를 높이고, 실무에 바로 적용 가능한 전략적 역량을 갖출 수 있을 것으로 기대된다.

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강의는 미국 뉴욕·캘리포니아주 변호사이자 미국 특허 소송 전문가인 남인영 변호사가 맡는다. Latham & Watkins, 김앤장 등 한 ·미 주요 로펌에서 10년 이상 Life Sciences 특허 소송을 수행한 실무 전문가인 남 변호사는 UC Berkeley 에서 분자세포생물학 박사 학위를 취득했다.

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협회 관계자는 "국내 제약바이오 기업들이 글로벌 시장에서 성공적으로 경쟁하기 위해서는 미국 특허 리스크에 대한 선제적 대응이 필수적 "이라며 "이번 교육이 실무자들이 현장에서 바로 활용할 수 있는 IP 역량을 갖추는 데 도움이 되기를 기대한다" 고 밝혔다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com