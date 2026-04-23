혼다코리아, 韓진출 23년 만에 자동차 판매 접는다..모터사이클·AS만 유지

뉴 파일럿 블랙 에디션. 사진제공=혼다 코리아

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[스포츠조선 문지연 기자] 혼다코리아가 한국 자동차 판매 사업을 접는다. 혼다코리아는 23일 '혼다코리아 사업 운영에 관한 기자회견'을 열고 2026년 말 국내 자동차 판매 사업을 종료한다고 밝혔다. 로이터와 국내 보도들에 따르면 혼다는 글로벌 및 한국 시장 환경 변화에 대응해 경영 자원을 핵심 영역에 집중하기 위한 전략적 판단이라고 설명했다.

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다만 자동차 판매 사업을 종료하더라도 애프터서비스는 유지한다. 혼다코리아는 차량 유지관리 서비스와 부품 공급, 보증 대응을 지속하고, 딜러사와 협의를 거쳐 판매 종료 이후에도 고객 서비스 체계를 안정적으로 운영하겠다고 밝혔다.

반면 모터사이클 사업은 핵심 사업으로 계속 강화할 방침이다. 혼다코리아는 상품 라인업 확대와 서비스, 고객 체험 강화를 통해 모터사이클 사업 경쟁력을 높이겠다는 계획이다.

이지홍 혼다코리아 대표는 "지금까지 혼다 자동차를 사랑해 주신 고객과 각 딜러 사 및 여러 관계자 모든 분들로부터 받은 지원에 진심으로 감사드린다"며, "시장 환경의 변화와 환율 동향을 포함한 사업 환경의 변화 등을 종합적으로 고려하여 중장기적인 경쟁력을 확보하기 위해서는 경영 자원을 중점 영역에 집중 투입하는 것이 필수적이라고 판단했다"고 말했다.

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이어 "국내 자동차 판매 사업의 종료는 중장기 전략적인 관점에서 미래에도 지속적인 사업 운영과 경쟁력 강화를 위한 결정이나, 판매 사업 종료 후에도 차량 유지관리 서비스, 부품 공급, 보증 대응 등 애프터 서비스는 지속하여, 고객에게 가능한 한 불편함을 드리지 않도록 책임감 있게 대응해 나가겠다"고 밝혔다.

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혼다코리아는 2001년 모터사이클 사업으로 한국 시장에 진출했고, 2004년부터 자동차 사업을 전개해 왔다. 2026년 3월까지 국내 자동차 누적 판매는 약 10만8600대, 모터사이클은 약 42만600대로 집계됐다. 특히 모터사이클은 국내 시장 점유율 1위를 유지하고 있다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com