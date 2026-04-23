한국타이어, 인피니티 ‘올 뉴 QX65’에 신차용 타이어 공급

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한국앤컴퍼니그룹 계열 한국타이어앤테크놀로지가 일본 완성차 업체 닛산의 프리미엄 브랜드 인피니티의 '올 뉴 QX65' 북미 판매 모델에 신차용 타이어를 공급한다고 밝혔다.

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공급 제품은 SUV 전용 타이어 브랜드 '다이나프로'의 프리미엄 고성능 타이어 '다이나프로 HP2'다. 한국타이어는 인피니티와의 기술 협업을 바탕으로 차량 특성과 요구 성능에 맞춘 전용 타이어를 개발했으며, 20인치 규격으로 공급한다.

'올 뉴 QX65'는 인피니티의 프리미엄 스포츠 크로스오버 쿠페 모델이다. 브랜드 디자인 철학인 'Artistry in Motion'을 바탕으로 패스트백 실루엣과 스포티한 차체 비율을 구현한 것이 특징이다.

'다이나프로 HP2'는 균형 잡힌 핸들링 성능과 정숙성, 승차감을 두루 고려한 프리미엄 SUV용 타이어다. 고강도 폴리에스터 카카스 구조를 적용해 사계절 주행 환경에서 형상 안정성과 내구성을 높였고, 노면 소음을 줄이는 패턴 설계로 정숙성을 강화했다. 고성능 실리카 컴파운드를 적용해 회전저항을 낮추고 연비 효율도 높였다고 회사 측은 설명했다.

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한국타이어는 2013년부터 닛산의 프론티어, 알티마, 패스파인더, 센트라, 인피니티 QX60, 엑스트레일 등 주요 차종에 신차용 타이어를 공급해왔다. 이번 '올 뉴 QX65' 공급을 계기로 OE 포트폴리오를 확대하고, SUV 수요가 높은 북미 시장에서 브랜드 경쟁력을 더욱 강화한다는 계획이다.

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한국타이어는 북미 시장 공략에도 속도를 내고 있다. 포드 F-150을 비롯해 GM 산하 쉐보레, GMC 주요 SUV 및 픽업트럭 차종에 신차용 타이어를 공급하고 있으며, 메이저리그 베이스볼(MLB) 2026 정규 시즌 기간 북미 26개 구장에서 브랜드 광고를 진행하는 등 현지 마케팅도 확대하고 있다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com