"전국 특수학교장X교육전문직,특수교육의 질적 도약 위한 염원" 한국특수학교장협의회 공식 출범...정경렬 대구예아람학교장 초대회장 추대

사진 제공=한국특수학교장협의회

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[스포츠조선 전영지 기자]전국 특수학교장과 특수교육 전문직의 상호 교류 및 발전을 도모하기 위한 '한국특수학교장협의회'가 공식 출범했다.

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한국특수학교장협의회는 23일 오후 국립특수교육원 대강당에서 출범식을 개최했다. 이날 행사에는 최교진 교육부 장관의 축하 영상과 함께 이성호 전국시도교육감협의회 대변인, 김선미 국립특수교육원장, 최치수 한국초등교장협의회장(서울 명일초 교장)의 축사가 이어졌다.

이날 창립총회에서는 정경렬 대구예아람학교 교장이 초대 회장으로 추대됐다. 협의회는 전국 199개 특수학교장(국립 6교, 공립 103교, 사립 90교)을 대표하는 정책 협의체로서, 기존 특수교육 관련 단체와 협력을 통해 장애학생의 교육권 보장과 특수교육의 질적 도약을 도모할 계획이다.

정경렬 한국특수학교장협의회 초대 회장은 35년 교육경력을 가진 특수교육 전문가로, 대구광역시교육청 장학관, 성보학교장 등을 거쳐 현재 국내 최초의 예술 중점 특수학교인 대구예아람학교 교장으로 재직 중이다. 정 초대회장은 취임사를 통해 "이번 협의회의 출범은 유아교육 관련 단체, 한국초등교장협의회, 한국중등교장협의회와 함께 유아, 특수, 초등, 중등 학교급별 대표 협의체 체계를 완성하는 의미가 있다"면서 "전국 특수학교간 긴밀한 네트워크를 구축해 특수교육의 질적 향상과 장애 학생의 미래 역량 강화를 위해 최선을 다하겠다"는 의지를 밝혔다.

사진 제공=한국특수학교장협의회

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한편 한국특수학교장협의회 창립총회에 맞춰 국립특수교육원과 협력해 'AI가 바꾸는 교실, 사람이 지키는 교육'을 주제로 한 '2026년 전국 특수학교장·전문직 AI 역량 강화 연수'도 진행됐다. 1박 2일 일정으로 운영된 연수에는 전국 특수학교장과 교육전문직이 참석해 특수교육의 최신 동향과 AI 시대의 교육 리더십을 공유했다. 생성형 AI와 피지컬 AI, 행동 지원 데이터 등을 중심으로 한 현장 기반 분과 토의에서 피지컬 AI 및 로봇 활용 교육 사례 AI 기반 행동 관찰 및 데이터 시각화 미래 특수교육 정책 등 교육 현장의 혁신과 관련한 활발한 논의와 정보 공유가 이뤄졌다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com