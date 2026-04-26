봄철 눈 가렵고 충혈…알레르기 결막염과 유행성 각결막염 차이는?

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[스포츠조선 장종호 기자] 봄철에는 꽃가루와 미세먼지가 늘면서 눈 가려움과 충혈을 호소하는 사람이 많아진다. 대부분 이를 단순 피로나 건조증으로 여기지만, 원인에 따라 알레르기 결막염일 수도 있고 전염성 눈병일 수도 있어 증상을 구분해 보는 것이 중요하다.

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알레르기 결막염은 꽃가루, 미세먼지, 동물의 비듬 등 외부 자극 물질에 의해 눈의 결막이 과민반응을 일으키는 질환이다. 반면 유행성 각결막염은 바이러스 감염에 의해 발생하는 전염성 질환으로, 증상이 비슷해 보여도 원인과 관리법이 다르다. 봄철에는 비슷한 눈 증상이 반복되면서 알레르기 결막염과 유행성 각결막염을 구분하지 못하고 지나치는 경우가 많다.

◇봄철 외부 자극 늘고 감염 위험 커져

알레르기 결막염은 봄철에 특히 악화되기 쉽다. 꽃가루와 미세먼지, 황사 등 공기 중 자극 물질 농도가 높아지면서 눈 표면이 직접적으로 자극을 받기 때문이다. 여기에 눈을 자주 비비거나 콘택트렌즈를 장시간 착용하면 자극이 더 오래 지속될 수 있다.

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반면 유행성 각결막염은 바이러스에 감염된 손이나 수건, 문손잡이, 공용 물품 등을 통해 전파될 수 있다. 야외활동과 대면 접촉이 늘어나는 봄철에는 감염 기회도 함께 증가할 수 있어 위생 관리가 중요하다.

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◇알레르기 결막염은 '가려움', 유행성 각결막염은 '눈곱·통증'

알레르기 결막염은 참기 어려울 정도의 가려움이 반복되는 것이 가장 큰 특징이다. 눈물이 많이 흐르거나 끈적한 분비물이 생길 수 있지만, 대개 양쪽 눈에 비슷하게 증상이 나타나는 경우가 많다. 반면 유행성 각결막염은 충혈과 함께 눈곱, 이물감, 통증이 더 두드러지고, 한쪽 눈에서 시작해 반대쪽 눈으로 번지는 경우도 적지 않다.

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가려움을 참지 못해 눈을 비비는 행동은 눈 증상을 악화시키는 원인이 된다. 결막 자극이 심해지고 염증 반응이 더 활성화되면서 가려움과 충혈이 반복되는 악순환으로 이어질 수 있다.

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강동성심병원 안과 김경래 교수는 "알레르기 결막염은 가려움이 가장 두드러지는 반면, 유행성 각결막염은 눈곱과 통증, 전염 가능성을 함께 고려해야 한다"며 "겉으로 비슷해 보여도 원인과 치료가 다르기 때문에 자가 판단보다는 정확한 진단이 중요하다"고 말했다.

◇원인 따라 치료도 달라… 전염성 눈병은 생활관리 더 중요

알레르기 결막염은 초기에는 인공눈물로 눈 표면의 자극 물질을 씻어내는 것만으로도 증상이 완화될 수 있다. 하지만 증상이 반복되거나 일상생활에 불편을 줄 정도라면 항히스타민 점안제나 비만세포 안정제 등 약물치료가 필요하다. 증상이 심한 경우에는 단기간 스테로이드 점안제를 고려할 수 있다.

반면 유행성 각결막염은 바이러스 감염에 의해 발생하는 만큼 알레르기 결막염과 같은 방식으로 접근해서는 안 된다. 증상 완화를 위한 보존적 치료가 기본이며, 염증 정도에 따라 전문의 판단 아래 점안 치료가 이뤄질 수 있다. 무엇보다 전염을 막기 위한 생활관리가 중요하다. 손 위생을 철저히 하고 수건이나 베개, 세면도구를 가족과 함께 쓰지 않는 것이 필요하다. 증상이 있는 동안에는 눈을 만지거나 비비는 행동을 줄이고 접촉이 많은 환경에서는 위생 관리를 더욱 신경 써야 한다.

김경래 교수는 "유행성 각결막염은 약을 넣는 것만큼이나 주변으로 옮기지 않도록 생활 속 접촉을 줄이는 것이 중요하다"며 "눈곱이 많거나 통증, 시야 흐림이 동반된다면 전염성 여부까지 함께 확인해야 한다"고 설명했다.

◇며칠 지나도 낫지 않으면 진료 필요…자가 관리만으로는 어려워

봄철 눈 가려움과 충혈을 단순 건조증이나 피로로 생각하고 넘기는 경우가 많지만, 증상이 며칠 이상 지속되거나 반복된다면 정확한 진단이 필요하다. 특히 눈곱이 많아지거나 통증, 시야 흐림이 동반될 경우에는 단순 알레르기 반응이 아닐 가능성도 고려해야 한다.

김경래 교수는 "봄철 결막염은 원인에 따라 치료와 생활관리가 달라지는 만큼, 가려움과 충혈이 반복될 때는 자가 관리만 고집하기보다 정확한 진단을 바탕으로 치료 방향을 정하는 것이 중요하다"고 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com