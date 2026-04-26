신동빈 롯데 회장, 베트남 롯데몰 웨스트레이크 하노이·롯데센터 하노이 등 베트남 주요 사업장 현장경영

◇신동빈 롯데그룹 회장(오른쪽 두번째)이 지난 23일 베트남 하노이에 위치한 롯데몰 웨스트레이크 하노이를 찾아 올해 첫 해외 현장 경영을 펼쳤다. 사진제공=롯데그룹

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신동빈 롯데그룹 회장이 지난 21~24일 베트남 롯데몰 웨스트레이크 하노이와 롯데센터 하노이 등 주요 사업장을 찾아 올해 첫 해외 현장 경영을 펼쳤다.

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신 회장은 지난 23일 롯데몰 웨스트레이크 하노이에서 롯데백화점, 롯데마트, 롯데호텔 등 베트남에 진출한 주요 계열사의 사업 현황을 보고 받고, 현장을 점검했다.

신 회장은 지난 2023년 9월 롯데몰 웨스트레이크 정식 오픈 전에도 현장을 찾아 진행 상황을 직접 점검하는 등 관심을 기울여 왔다.

롯데백화점, 롯데마트, 롯데호텔, 롯데월드 아쿠아리움 등 그룹 계열사의 핵심 역량을 집대성한 대형 복합몰 롯데몰 웨스트레이크의 지난달까지 누적 방문객 수는 3000만명을 넘었다. 누적 매출은 지난해말까지 6000억원에 달하며 연내 1조원을 돌파할 것으로 보고 있다.

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신 회장은 "베트남은 그룹 글로벌 사업의 핵심 국가로 식품과 유통 등 주력 사업에서 성장세를 이어가는 것은 굉장히 고무적으로 생각한다"며, "기존 주력 사업은 시장 경쟁력을 더욱 강화하는 동시에 첨단 도시 건설, 친환경 소재 산업, 선진 물류 등 신사업 개척에도 힘써달라"고 당부했다.

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또한 신 회장은 롯데몰 웨스트레이크 내에 마련된 유소년 축구 예능 TV프로그램 'Cau Thu Nhi'(까우투니)' 홍보관을 방문했다. '까우투니'는 롯데가 2011년부터 베트남 국영방송 VTV와 공동 기획 및 제작하고 있는 TV 프로그램이다. 유소년 축구 꿈나무를 발굴하고 육성하는 과정을 담고 있으며, 베트남판 '축구왕 슛돌이'로 현지에서 큰 인기를 얻고 있다. 이 자리에서 신 회장은 김상식 베트남 축구 국가대표팀 감독과 만나 선전을 기원하며, 유망주 육성에 대한 지원 의지도 밝혔다.

한편 신 회장은 22일 부 다이 탕 하노이시 인민위원장, 또 안 쏘 당서기장 및 국가주석 보좌관 등 베트남 주요 인사들과 잇달아 면담하고, 도시 개발 및 투자 협력 방안을 논의하며 양국 간 파트너십을 공고히 했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com