전지현, 동아제약 '멜라토닝크림' 모델 발탁…대상웰라이프 뉴케어 이어 이번엔 '피부 건강 전도사'

◇전지현이 동아제약 멜라토닝크림 신규 모델로 발탁됐다. 이미지=동아제약

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배우 전지현이 동아제약 멜라토닝크림 신규 모델로 발탁돼 신규 광고 캠페인에 나섰다.

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색소침착이 단순한 관리가 아닌 일반의약품을 통한 '원인 치료'가 필요하다는 점을 강조한 이번 캠페인은 멜라토닝크림의 주성분인 히드로퀴논의 효능을 부각하는 데 초점을 맞췄다. 특히 전지현은 "멜라토닝크림은 약국에만 있어요!"라는 메시지를 전달한다.

피부 색소침착은 기미, 주근깨, 검은 반점 등 다양한 형태로 나타나며, 주된 원인은 자외선으로 알려져 있다. 햇빛에 노출되면 멜라닌세포가 활성화되면서 멜라닌 색소가 생성되기 때문이다. 멜라토닝크림은 히드로퀴논(Hydroquinone 2%)을 함유한 색소침착 치료제로, 멜라닌 합성을 억제할 뿐만 아니라 이미 진행된 색소침착 부위의 개선에도 도움을 줄 수 있다.

동아제약 관계자는 "맑고 신뢰감 있는 전지현의 이미지가 브랜드 방향성과 부합해 모델로 발탁했다"고 밝혔다.

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한편 전지현은 최근 대상웰라이프 뉴케어 모델로 발탁돼 'It's New, New Care. NUCARE' 캠페인도 함께 진행 중이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com