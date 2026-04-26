대만 관광객 증가율 ↑…신세계면세점, 5월 24일까지 라인페이 결제 고객 대상 한정 프로모션 진행

◇신세계면세점 라인페이 프로모션. 사진제공=신세계면세점

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최근 대만 관광객이 빠르게 증가하고 있다.

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문화체육관광부 자료에 따르면 올해 1분기 방한 대만 관광객은 약 54만 명으로 집계되며, 주요 시장 가운데 가장 높은 증가율(37.7%)을 기록했다.

이와 관련 지난달 대만 대표 간편결제 서비스인 라인페이(LINE Pay)를 도입한 신세계면세점이 라인페이 대만 결제 고객 대상 한정 프로모션을 진행하며 혜택 강화에 나선다.

신세계면세점은 현재 명동점과 인천공항 제1·2터미널점 전체 매장에서 라인페이 결제를 운영 중이다. 대만 관광객들은 별도의 카드나 환전 없이 자국에서 사용하던 모바일 결제 서비스를 그대로 활용해 명품, 화장품, K-뷰티, 기념품 및 여행 선물 등을 간편하게 구매할 수 있다.

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지난 24일 오픈해 5월 24일까지 한 달간 진행되는 이번 프로모션은 해당 기간 동안 라인페이로 결제 시 기본 10% LINE POINTS가 적립되며, 라인페이에 연결된 VISA 신용카드 이용 시 추가 12% 적립 혜택이 제공된다. 또한 CTBC LINE Pay 카드, Union Bank LINE POINTS 카드, SinoPac DAWAY 카드 등 지정 카드로 결제 시 추가 8% 적립이 더해져 최대 30%까지 포인트 적립이 가능하다.

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신세계면세점 관계자는 "라인페이 결제 서비스 운영에 이어 실질적인 혜택을 강화하는 프로모션을 마련했다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com