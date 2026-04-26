"인기 캐릭터와 함께" 신세계사이먼, 여주 아울렛서 '플레이인더박스' 팝업 운영

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신세계사이먼이 여주 프리미엄 아울렛에서 '플레이인더박스' 팝업스토어를 운영한다. 플레이인더박스는 다양한 글로벌 캐릭터 IP를 기반으로 콘텐츠를 선보이는 기업이다. 5월 20일까지 진행되는 팝업스토어 기간 동안 다양한 인기 캐릭터 콘텐츠를 만날 수 있다.

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26일 신세계사이먼에 따르면 플라이인더박스 팝업스토어는 가장의 달을 맞아 가족 단위 방문객 증가에 맞춰 기획됐다.

우선 WEST 명품광장에 '곰돌이 푸' 테마로 초대형 벌룬 포토존을 조성했다. 곰돌이 푸는 올해 탄생 100주년을 맞는 캐릭터다. 팝업스토어에서는 곰돌이 푸 신상품을 비롯해 포켓몬스터 피규어 등 다양한 인기 캐릭터 상품을 판매한다. 신세계사이먼은 쇼핑을 넘어 체험과 즐길 거리를 함께 제공하는 콘텐츠를 지속적으로 선보이고 있다. 5월 1일부터 신세계사이먼 부산 프리미엄 아울렛에서도 '루루더피기'를 메인 테마로 한 플레이인더박스 팝업을 진행할 예정이다.

최근 아울렛의 경쟁력은 고객 중심의 맞춤형 콘텐츠 제공 등이 꼽힌다. 방문객 확대를 위해 다양한 팝업스토어를 운영하는 것도 이 때문이다. 신세계사이먼은 파주 아울렛 개점 15주년을 맞아 할인혜택을 비롯해 캐럭터 IP를 활용한 '캐피!티니핑' 팝업을 선보이는 등 방문객 맞춤형 콘텐츠 경쟁력 확대를 추진, 쇼핑을 넘어 관광지로서 경쟁력도 확대하고 있다.

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신세계사이먼 관계자는 "다양한 콘텐츠 협업을 통해 고객 만족도를 강화해 나가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com