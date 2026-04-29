대기업 CEO는 강남·서초·용산에 산다…개포 디에이치퍼스티어아이파크 1위

국내 500대 기업 대표이사의 90% 이상이 수도권에 거주하고, 서울 강남·서초·용산·송파구와 경기 성남시 분당구에 절반 이상이 몰린 것으로 조사됐다.

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29일 기업데이터연구소 CEO스코어가 법인등기부등본에 기재된 500대 기업 대표이사 640명의 주소지를 조사한 결과, 올해 4월 기준 586명(91.6%)이 수도권에 거주하는 것으로 집계됐다.

수도권에서는 서울이 429명(67.0%)으로 가장 많았고, 경기 152명(23.8%), 인천 5명(0.8%) 순이었다. 비수도권 거주자는 54명(8.4%)에 그쳤으며, 부산이 11명(1.7%)으로 가장 많았다.

서울 내에서는 강남구가 107명(24.9%)으로 가장 많았고, 서초구 73명(17.0%), 용산구 56명(13.1%), 송파구 36명(8.4%) 순으로 나타났다. 경기도에서는 성남시 분당구 거주자가 49명으로 가장 많았다.

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대표이사들이 가장 많이 거주하는 동은 서초구 반포동과 서초동으로 각각 25명이었으며, 용산구 한남동(24명), 강남구 대치동(20명), 송파구 잠실동(17명), 강남구 개포동(16명) 등이 뒤를 이었다.

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공동주택 단지별로는 강남구 개포동 '디에이치퍼스티어아이파크' 거주자가 11명으로 가장 많았다. 노태문 삼성전자 사장을 비롯해 박상현 두산에너빌리티 사장, 이석희 SK온 사장, 최수연 네이버 사장 등이 포함됐다. 이어 용산구 한남동 '나인원한남'이 8명, 서초구 반포동 '래미안퍼스티지'가 7명, 용산구 한남동 '한남더힐'이 5명으로 집계됐다.

경기 지역에서는 성남시 분당구 백현동 '판교푸르지오그랑블'이 4명으로 상위권에 포함됐으며, 주요 단지 가운데 경기 소재 단지는 이곳이 유일했다.

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외국인 CEO의 경우 호텔을 거주지로 등록한 사례도 확인됐다. 현대자동차, 노무라금융투자, 오비맥주 대표 등이 서울 시내 호텔을 주소지로 기재한 것으로 나타났다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com