연세의대, '자폐 선별 AI 플랫폼' 개발 추진…정부 R&D 사업에 선정

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[스포츠조선 장종호 기자] 정부 R&D 사업에 선정된 연세대학교 의과대학이 '자폐 선별 AI 플랫폼' 개발에 나선다. 연세의대는 과학기술정보통신부와 과학기술사업화진흥원이 주관하는 '2026년 공공연구성과 실증 시범사업'에 최종 선정됐다. 이 사업은 실험실 단계의 연구성과를 실제 산업 환경에서 검증하고, 제품 등으로 확장해 사업화할 수 있도록 기술 실증을 지원하는 프로그램이다.

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2026년 4월부터 시작한 연구는 2028년 12월까지 총 33개월간 수행되며, 지원받는 연구비는 총 13억 2350만원이다.

천근아 연세의대 세브란스병원 소아정신과 교수가 총괄 연구책임자로 진행하는 이번 연구는 박유랑 연세의대 의생명시스템정보학교실 교수와 컴퓨터 프로그래밍 기업 ㈜휴레이포지티브가 함께 참여한다.

연구팀은 이번 사업을 통해 안저 이미지(fundus image)와 발달행동 지표를 통합 분석하는 멀티모달(Multimodal) AI 기반 자폐 특성 선별 건강지원 플랫폼을 개발한다. 아울러 이를 의료 현장과 필요한 가정에서 실제 사용할 수 있도록 보급하는 것이 목표다.

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안저 검사는 눈을 촬영하는 것으로 5분 이내에 끝낼 수 있는 비침습적 검사다. 안저 이미지로는 중추신경계의 구조적·기능적 특성을 확인할 수 있는 지표로 알려져 있다.

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연구팀은 자폐스펙트럼장애가 조기 발견과 빠른 치료 시작이 중요하다는 점에서, 안저 이미지를 활용한 발달행동 평가 AI를 1차 의료기관이나 가정에서도 손쉽게 활용할 수 있도록 하는 것에 방점을 뒀다.

특히, 연구팀은 해당 기술에 대해 이미 논문(JAMA Network Open)에 발표한 바 있고, 특허 기술(출원번호: 1020240051727)을 가지고 있는 만큼, 과학적이고 기술적인 근거를 기반으로 연구를 진행해 더욱 완성도 높은 AI 플랫폼을 개발하겠다는 계획이다.

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연구팀은 이러한 기존의 알고리즘과 임상 데이터를 기반으로 AI 플랫폼을 고도화하고, 실제 환자에 적용하며 임상적 타당성을 검증하는 과정을 거쳐 AI 플랫폼의 진단 정확성을 높인다.

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나아가 기술의 실제 사용 수준을 보여주는 지표인 기술성숙도(TRL)를 7이상으로 높여 당장 사용할 수 있는 단계까지 구축한다. 1부터 9까지 단계로 나뉜 기술성숙도는 7이상일 경우 상용화 가능 단계로 평가한다.

총괄연구책임자 천근아 교수는 "생후 초기부터 뇌 발달 과정에서 비전형적 신경발달이 시작하는 자폐스펙트럼장애는 최대한 빨리 확인해 적절한 치료 개입을 시작하는 것이 예후에 큰 영향을 미친다"며 "이번 개발 AI는 비침습적이고 짧은 시간 안에 누구나 쉽게 확인할 수 있어 자폐 조기 선별과 치료개입의 가능성을 높일 것으로 기대한다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com