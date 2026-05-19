인간은 왜 오른손잡이가 많을까?…'미스터리' 풀렸다

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 전 세계 인류의 약 90%는 오른손을 주로 사용하는 '오른손잡이'로 알려져 있다.

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그 이유에 대해서는 오랫동안 과학계의 대표적인 미스터리 가운데 하나로 남아 있었다.

최근 영국 옥스퍼드대학교 연구진은 인간의 오른손 우세 현상이 직립보행과 뇌의 진화 과정에서 비롯됐다는 연구 결과를 국제 학술지 'PLOS Biology'에 게재했다.

연구진은 원숭이와 유인원을 포함한 41종 영장류, 총 2025개체의 데이터를 비교 분석했다. 연구진은 도구 사용, 식습관, 사회 구조, 서식 환경 등 기존에 제기됐던 다양한 가설을 종합적으로 검증했다.

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분석 결과 인간은 다른 영장류와 달리 매우 강한 오른손 편향성을 보였다. 그러나 뇌 크기와 직립보행 정도를 변수에 포함하자 인간의 특이성이 상당 부분 설명됐다는 것이 연구진의 결론이다. 특히 인간처럼 큰 뇌를 가진 종일수록 특정 손 사용 경향이 강하게 나타났으며, 두 발로 걷는 특성이 손의 역할 분화를 더욱 강화한 것으로 나타났다.

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연구진은 손 선호 현상이 태아 시기부터 시작돼 청소년기까지 점차 굳어진다고 설명했다. 이후 반복적으로 특정 손을 사용하면 뼈 밀도와 근육 발달에도 차이가 생기면서 신체 구조 자체가 달라진다고 덧붙였다.

또한 인간의 뇌는 사용하는 손에 따라 서로 다른 기능을 수행하는 것으로 알려져 있다.

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일반적으로 주 사용 손은 정교한 움직임과 미세 운동 조절에 특화돼 있으며, 반대 손은 균형 유지와 지지 역할을 담당하는 경우가 많다.

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연구진은 인간이 두 발로 걷기 시작하면서 손 사용 방식과 뇌 구조가 함께 변화했고, 이것이 오늘날 압도적인 오른손 선호로 이어졌다고 결론을 도출했다.

다만 여전히 왼손잡이가 일정 비율 존재하는 이유와 인간 문화가 오른손 선호를 어떻게 강화했는지에 대해서는 추가 연구가 필요하다고 연구진은 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com