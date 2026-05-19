"이모지 복장, 원숭이 우리 난입"…美 관광객 2명, 스타 원숭이 노렸나?

사진출처=유튜브, X

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[스포츠조선 장종호 기자] 일본의 한 동물원 원숭이 우리 안으로 이모지(Emoji) 복장을 한 외국인 관광객이 뛰어들어 비난이 일고 있다.

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TBS 등 일본 매체들에 따르면 18일 이치카와에 위치한 이치카와시 동물원 원숭이 우리에 한 남성이 난입해 소동이 일었다.

해당 우리에는 올해 초 SNS에서 큰 화제를 모았던 아기 일본원숭이 '펀치(Punch)'가 생활하고 있었다.

이날 난입한 사람은 미국 국적 관광객 리드 자나이 데이슨(24)으로 밝혀졌다. 동행한 닐 자바리 듀안(27)은 이 모습을 촬영하고 있었다.

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당시 촬영된 영상에는 데이슨이 머리까지 완전히 덮는 노란색 이모지 복장을 착용한 채 우리 안으로 뛰어드는 장면이 담겼다. 갑작스러운 침입에 원숭이들은 놀라 급히 달아났고, 관람객들은 충격 속에 고함을 지르며 상황을 지켜봤다.

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영상 속 데이슨은 관람객들에게 손을 흔드는 등 장난스러운 행동을 이어갔지만, 다행히 원숭이와 직접 접촉은 하지 않은 것으로 알려졌다. 이후 동물원 직원이 현장에 도착해 그를 밖으로 데리고 나갔다.

경찰은 두 사람을 체포했는데 이들은 이름을 허위로 진술했으며 신분증도 소지하지 않았던 것으로 전해졌다.

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사건 이후 동물원 측은 그물망을 추가 설치하고 순찰 인력을 늘리는 한편, 당분간 유튜버들의 촬영 요청도 모두 금지하기로 했다. 관람객들의 영상 촬영 역시 제한된다.

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동물원 측은 "현재까지 원숭이들에게 특별한 이상 증상은 발견되지 않았다"고 설명했다.

한편 아기 원숭이 '펀치'는 올해 초 오랑우탄 인형을 꼭 안고 있는 모습이 SNS에서 확산되며 세계적인 관심을 받았다. 부모 없이 사육된 펀치는 처음에는 다른 원숭이 무리에게 받아들여지지 못했지만, 최근 들어 서서히 무리에 적응하는 모습이 공개되며 많은 응원을 받았다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com